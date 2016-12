Cel mai visat job! Stai în pat, te uiţi la TV şi primesti 3.000 de lire sterline pe lună

Cel mai visat job! Stai în pat, te uiți la TV și primesti 3.000 de lire sterline pe lună

Ştire online publicată Joi, 19 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou experiment NASA ar putea fi jobul perfect pentru unii dintre noi. Agentia spatiala isi propune sa realizeze un studiu despre efectele gravitatiei asupra corpului omenesc. NASA este in cautare de persoane dispuse sa stea in pat si sa se uite la televizor, partea neplacuta fiind ca subiectii sunt nevoiti sa faca acest lucru timp de 70 de zile, scrie Gizmodo.Totusi, NASA ii plateste pe candidati cu 3.000 de lire sterline pe luna. Ideea experimentului este de a simula efectele gravitatiei scazute asupra corpului uman, iar pozitia orizontala poate face acest lucru cu succes. Astfel, pe langa un job relaxant timp de 70 de zile, angajatii vor avea ocazia sa participe la progresul stiintei in sectorul gravitatiei."Studiile pe subiecti intinsi in pat includ mai multe puncte pe care ne concentram, cum ar fi efectele scheleto-musculare si psihologice ale expunerii pe termen lung la un mediu cu gravitatie redusa", au explicat cei de la NASA.