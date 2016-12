Cehii ar putea intra în regim de austeritate la anul

Guvernul de coaliție de centru-dreapta ceh a adoptat un proiect de buget pentru anul 2012 ce prevede reduceri importante ale cheltuielilor de stat, a anunțat ieri premierul ceh Petr Necas, citat de France Presse.Guvernul lui Necas speră să reducă, astfel, deficitul finanțelor publice în 2012 la 3,5 la sută din PIB față de 4,2 procente prevăzute în acest an. În 2013, deficitul ar putea ajunge la 2,9 la sută din PIB, sub pragul de 3% fixat de criteriile de la Maastricht, iar în 2014 la 1,9 procente din PIB. Proiectul prevede un deficit bugetar de 105 miliarde de coroane (circa 4,23 miliarde de euro), în contextul unor venituri de 1.084 de miliarde de coroane și al unor cheltuieli de 1.189 de miliarde de coroane. Deficitul ar urma să fie mai mic cu 30 de miliarde de coroane raportat la cel din acest an și cu 51 de miliarde prin raport cu 2010. Pentru a intra în vigoare, proiectul va trebui ratificat de parlament, unde coaliția aflată la putere din 2010 dispune de o majoritate confortabilă formată din 115 fotolii din cele 200 disponibile în camera inferioară, notează Agerpres.ro.