„Ceea ce este mai rău abia urmează să vină pentru Europa“

1

criza noastra va inceta in momentul schimbarii pdl-ului si a lui baseascu

Curios oficialii europeni au declarat ca ce a fost mai greu a trecut dar americanii care au tot interesul sa sa fie rau zic altceva in tandem cu guvernantii nostri caci in cazul iesirii vestului din criza nu vor mai avea pe cine sa dea vina,in fapt criza noastra avind cauza in evaziune fiscala,furt din bugetul statului,traficul de influenta al politicienilio,coruptia justitiei si a tuturor institutiilor statului si multe altriza noastra nu ele.