Cec de 54 de milioane de euro, găsit în posesia unui oficial iranian. Se speculează o spălare de bani

Ştire online publicată Luni, 04 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vameșii germani de pe aeroportul din Düsseldorf au găsit în posesia fostului ministru iranian de Finanțe, Tachmaschb Masaheri, un cec în valoare de 54 de milioane de euro, transmite publicația Bild am Sonntag.Masaheri, care a condus Banca Centrală a Iranului până în 2008, a fost controlat de către vameși pe aeroportul din Düsseldorf la 21 ianuarie, în timp ce sosea din Turcia, anunță Bild am Sonntag.Potrivit publicației, un cec emis de Banca Centrală a Venezuelei în valoare de 300 de milioane de bolivari (54 de milioane de euro) a fost descoperit într-un buzunar al bagajului de mână.Serviciile vamale germane efectuează o anchetă privind o posibilă spălare de bani, a precizat publicația.Conform informațiilor oferite de Bild am Sonntag, Masaheri a afirmat că cecul trebuia să servească pentru finanțarea construcției a 10.000 de locuințe noi mulțumită Guvernului venezuelean.