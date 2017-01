Cea mai scumpă vilă din Constanţa costă 1,9 milioane euro

Cea mai scumpă vilă din Constanța costă 1,9 milioane euro

Visul românesc l-a depășit de mult timp pe cel american. A vrea o casă cu grădină și o mașină de familie este deja penibil. Ca să fii cool (kewl, l33t, uber, imba) trebuie să fi pierdut numărul dormitoarelor de sub acoperiș, să nu ai nici cea mai mică idee despre materialele folosite la construcția casei, să ai un living care poată fi transformat oricând în stadion și un garaj suficient de mare cât să poate găzdui 3 sau 4 SUV-uri de neam prost, care poluează cu seriozitate mediul înconjurător. Apogeul luxului este piscina, fără de care nici cele 10 băi nu te scapă de disprețul vecinilor. Apoi, este iarăși indicat să urmezi exemplul unor băieți adevărați din Constanța. Spre exemplu, terenul pe care îți faci casa e bine să îl fi obținut printr-o licitație trucată, ca să se mire lume de faptul că ai casă în mijlocul orașului. De asemenea, este bine să construiești peste un sit arheologic (vezi exemplul lui Nicușor Constantinescu). Dacă totuși vrei să cumperi o vilă, poți să alegi din lista de mai jos. Trecând peste ofertele care sunt prezentate drept vile cu câte 50-60 de camere (!!!), dar care, în realitate, se dovedesc a fi mini-hoteluri, cea mai mare investiție care poate fi făcută la ora actuală în Constanța în acest tip de construcții se ridică la nici mai mult, nici mai puțin de două milioane euro. Nu am reușit să aflăm exact care sunt utilitățile de care dispune impresionanta construcție, cert este că ea dispune de 11 camere și este situată într-o zonă centrală a orașului, pe un teren de 500 de metri pătrați, din care suprafața utilă reprezintă 400 de metri pătrați. Următoarea poziție în topul celor mai scumpe vile din Constanța este ocupată de o construcție asemănătoare celei de mai sus, amplasată în zona Cazinoului, cu precizarea că aceasta dispune de 15 camere, iar prețul de vânzare a fost fixat de către proprietari la 1,9 milioane euro. Și despre aceasta se poate spune că are un preț foarte ridicat, însă, dacă se ține cont că dispune de un teren de aproape 1.200 de metri pătrați iar un metru pătrat în buricul târgului se vinde cu prețuri ce depășesc de regulă patru cifre, este de înțeles. Podiumul topului este completat de o construcție amplasată în apropierea celei de pe locul doi, tot în zona peninsulară, diferența de preț fiind însă de 400.000 de euro. Astfel, în schimbul a 1,5 milioane de euro, orice investitor poate cumpăra o vilă cu două etaje și 20 de camere, cu precizarea că întreaga construcție este din cărămidă. O alternativă la fel de costisitoare este o altă vilă, de data aceasta în centrul orașului, cu doar șapte camere. În rest, singura diferență dintre cele două oferte sunt cei 500 de metri pătrați de teren pe care este construită vila, spre deosebire de precedenta care dispunea de 600 de metri pătrați de teren. Tot în schimbul a 1,5 milioane de euro, cei care s-au săturat de aglomerația din Constanța, pot opta pentru o vilă în Eforie Nord. Astfel, pe lângă zona mult mai liniștită, construcția include patru camere, două etaje, piscină și cinci băi, întreaga clădire desfășurându-se pe un teren de 800 de metri pătrați, în timp ce suprafața utilă este de 920 de metri pătrați. O investiție relativ bună, care poate fi recuperată în timp, cu condiția ca viitor proprietar să își dezvolte o carieră în turism, o reprezintă o altă vilă localizată în zona Mamaia Sat. În schimbul celor 1,3 milioane de euro ceruți de proprietari, vila include, pe lângă cei 2.500 de metri pătrați de teren, 36 de camere cu băi, trei etaje, fiind pretabilă pentru o viitoare pensiune sau chiar mini-hotel. Suprafața utilă a întregii construcții este de 1.300 de metri pătrați. Una dintre ultimele oferte care se încadrează în topul cel mai scumpe vile din Constanța este situată într-o zonă nu foarte centrală a Constanței, dar foarte căutată de investitori. Este vorba despre o construcție situată în zona Stadion, aceasta fiind și cea mai detaliată ofertă prezentată de agenții imobiliari. Clădirile, pentru că oferta cuprinde două vile, dispun împreună de o suprafață utilă de 1.180 de metri pătrați. În preț mai sunt incluse porțile electrice prin care se asigură accesul în curte, două fântâni arteziene, sistem de alarmă, foișor și chiar o cramă, la toate acestea adăugându-se un garaj. 