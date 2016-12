Cea mai mare afacere cu haine Made in China, stricată

Ştire online publicată Joi, 31 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile americane au anunțat că au pus capăt, împreună cu cele din Hong Kong, unei masive operațiuni de contrabandă cu haine fabricate în China, prezentată ca fiind cel mai mare trafic de acest gen descoperit vreodată pe coasta de vest a SUA, informează agenția France Presse.Acest trafic care a constat în bunuri în valoare de peste 600 de milioane dolari, consta în importul ilegal în Statele Unite a unor pro-duse de îmbrăcăminte fabricate în China, sub pretextul că erau desti-nate întreprinderilor din Mexic, când, de fapt, erau distribuite chiar în SUA, scrie Agerpres.Scopul a fost de a evita cotele și taxele vamale impuse de SUA, au raportat autoritățile americane.Un studiu lansat în anul 2000 de către guvernele din Hong Kong și SUA a relevat faptul că operațiunea de contrabandă includea intermediari din China, Hong Kong și Statele Unite ale Americii și a vizat peste 7.000 de containere de transport maritim de îmbrăcăminte.Serviciile de imigrare și vamale din SUA (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) au declarat că acest trafic a dus la neplata a peste 60 de milioane dolari care trebuiau plătiți ca taxe vamale.La sfârșitul investigației, Hong Kong și SUA vor împărți active și bunuri sechestrate în valoare de 20,5 milioane dolari.„Va dura mult timp până va fi obținută această sumă compen-satorie, dar operațiunea demon-strează perseverența personalului de pe cele două continente și impli-carea în dezmembrarea acestei rețele”, a declarat Joseph Macias, șeful ICE din Los Angeles.Cinci persoane, printre care Armando Salcedo, proprietarul unei companii de camioane din Los Angeles, au fost puse sub acuzare în acest caz.