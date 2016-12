Cea mai bună violonistă la categoria de vârstă 10 ani nu a fost primită de minister la olimpiada naţională!

Vioara care plânge

Cea mai bună violonistă la categoria de vârstă 10 ani nu a fost primită de minister la olimpiada națională!

După ce au fost aleși 23 de copii cu premiul I la faza zonală a olimpiadei de instrumente, la națională, au rămas acasă 8 dintre ei. Stupid! Ministerul a alocat bani numai pentru 15… Este elevă în clasa a IV-a la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța și este cel mai tânăr membru al IRSCA Gifted Education, care aplică în România programe încă de pionierat în ceea ce privește promovarea și sprijinirea copiilor supradotați. „D. are 10 ani și este o violonistă de excepție, olimpică națională la acest instrument. Chiar în 23 martie 2008 a luat premiul I la faza zonală și ar fi trebuit să meargă la Cluj, la olimpiada pe țară la vioară, interpretare muzicală, dacă MECT nu i-ar fi retezat aripile «după buget»”, povestește Adina Tulbure, director cercetare tehnologii didactice inovative, din cadrul IRSCA Gifted Education. D. este cea mai bună elevă din clasă, luând premii și la alte concursuri și studiază și câte 6 ore pe zi la vioară, dar nu vine niciodată nepregătită la școală; „este un copil special, care învață cu plăcere, mereu veselă, cu o înțelegere profundă a realității, cu o vorbă bună pentru fiecare, gata să îi sprijine pe colegii care îi cer ajutorul. Un copil minunat”. Ca un fulger a căzut peste mica violonistă vestea că, anul acesta, din păcate, nu va pleca la Cluj, la faza națională a Olimpiadei de interpretare muzicală, pentru că numărul de locuri acordate de MECT fiecărei zone este limitat de buget; adică la Olimpiada de interpretare muzicală, faza națională de la Cluj, vor merge numai UNII dintre cei care au câștigat premiul I la faza pe zonă. Socotelile ministerului sunt așa: după ce au fost aleși cei 23 de copii cu premiul I la faza zonală desfășurată la Constanța pentru încă nouă alte județe (reprezentând toate instrumentele și categoriile de vârstă), au trebuit să rămână acasă 8 dintre ei. „Ministerul a alocat bani numai pentru 15....”, explică cu amărăciune Adina Tulbure. Am mai aflat că selecția celor care vor reprezenta zona la națională se face în funcție de un punctaj stabilit de comisie. „Adică dintre premiile I vor pleca, în ordinea descrescătoare a punctajului, cei cu 100, 99, 98 de puncte. D. a luat premiul I cu 97 de puncte și este cea mai bună violonistă la categoria ei de vârstă din nouă județe; dar va rămâne acasă, pentru că cei de la alte instrumente și categorii de vârstă au primit un punctaj mai mare decât al ei, încadrându-se în limita impusă de MECT”. Practic, pe lângă concursul propriu-zis între copiii de aceeași vârstă și la același instrument, mai există unul, NEDECLARAT, între copiii de vârste diferite și instrumente diferite. În 2007, D. a ieșit pe locul al doilea la olimpiada națională la un punct diferență de primul clasat, și asta din cauza condițiilor foarte grele în care a fost nevoită să repete și distanței mari la care se află Constanța de Cluj unde s-a ținut Olimpiada națională de interpretare instrumentală. „Eu oricum nu mai merg la nicio olimpiadă“ Un caz care scandalizează părinții, profesorii, dar mai ales copiii, care s-au pregătit ore întregi, zi de zi. Reacția în acest caz a fost evidentă și de aceea părinții fetiței nu au dorit să apară în față, deoarece copilul este dezamăgit, iar în sufletul unui copil de 10 ani durerea este mai mult decât evidentă. D. a avut foarte rapid o reacție a unui om mare, matur: „Eu oricum nu mai merg la nicio olimpiadă, o să mă duc la alte concursuri”. Este trist cu atât mai mult cu cât sunt din ce în ce mai puțini cei care își doresc să urmeze o carieră în interpretare muzicală, iar cei care pornesc pe acest drum, sunt loviți de sistem, birocrație. Lobby pentru o educație diferențiată! Contactată telefonic, Monica Gheorghiu, marketing manager la IRSCA Gifted Education, ne-a declarat că, în fiecare an, ministerul lasă pe afară câțiva copii talentați, deși au intrat în cursa olimpiadelor, au muncit la fel de mult ca ceilalți și este inadmisibil ca într-un sistem care se dorește performant și competitiv să faci o discriminare clară și abruptă și să alegi talentele ca la o ruletă. În plus, acești copii, până să ajungă la performanțele de acum, au de îndurat piedici foarte dureroase: nu sunt înțeleși la clasă, mulți profesori le pun absențe deși ei sunt la concursuri; iar programa școlară este la fel pentru toți, tăind aripile celor cu înclinații deosebite. „Mai mult, din păcate, în România, nu există centre destinate copiilor cu un coeficient ridicat de inteligență, centre care i-ar putea ajuta să se dezvolte corespunzător. Talentele fragede se pierd pe drum din cauza lipsei unui ajutor financiar venit la timp, a înțelegerii propriei familii sau sistemului de învățământ defectuos. De aici și nevoia de educație diferențiată; profesorul nu ar trebui să aibă de-a face cu o clasă, ci cu fiecare copil în parte, deoarece fiecare are o personalitate distinctă, abilități specifice, potențial specific”, ne-a spus Monica Gheorghiu. Iar una dintre puținele organizații care face din soarta copiilor supradotați un punct central al activității sale este IRSCA Gifted Education, organizație nonguvernamentală, condusă de profesorul Florian Colceag. Centrul se poate mândri azi ca a ajutat peste 60 de copii dăruiți cu coeficiențe excepționale de inteligență sau capacități artistice să-și găsească rostul și împlinirea firească. Dintre ei, patru sunt din Constanța. Iar cazul tinerei de la „Regina Maria” este inadmisibil și absurd, o dovadă foarte clară că sistemul de învățământ românesc este repetent la capitolul tinere talente. Vioara ei se va mai auzi, cu siguranță, însă va rămâne probabil toată viața cu acest episod în suflet, iar când un juriu cu adevărat de specialitate de peste hotare o va întreba despre performanțele ei va spune despre ministerul din România, care a lăsat-o pe afară într-o competiție deschisă tuturor celor ca ea. Din cauza bugetului, îngust, strâmt, insuficient întotdeauna pentru copiii talentați. Și ne mai mirăm de cifrele alarmante privind migrația talentelor peste hotare. O soartă pe care ministerul și-o merită cu vârf și îndesat.