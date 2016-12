Ce spune Washingtonul despre acuzaţiile de spionaj

Ce spune Washingtonul despre acuzațiile de spionaj

Ştire online publicată Marţi, 02 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Statele Unite vor răspunde în mod adecvat prin canale diplomatice cererilor de explicații din partea UE, după dezvăluirea de către o revistă germană a unui program de spionaj american vizând UE, a anunțat Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI).„Guvernul american va răspunde în mod adecvat prin canalele sale diplomatice și prin intermediul Dialogului Statele Unite-Uniunea Europeană între experți în informații, a cărui creare a fost propusă de către Statele Unite în urmă cu câteva săptămâni”, a anunțat The Office of the Director of National Intelligence (ODNI) într-un comunicat transmis AFP.