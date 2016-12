Ce salariu va avea Francois Hollande?

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În primele luni ale mandatului său, în 2007, Nicolas Sarkozy și-a acordat o mărire de salariu de 172% - de la 7.084 euro, indemnizația sa netă lunară a crescut la 19.331 euro. Ales în plină criză financiară, ce va face oare Hollande? Socialistul a promis să dea exemplu, recurgând imediat după alegerea sa la reducerea salariului cu 30%, lucru care se va aplica și la membrii guvernului.Dacă se ține de cuvânt, măsura ar putea fi prezentată la primul consiliu de miniștri, prevăzut pe 16 mai. Salariul său net ar scădea atunci de la circa 19.500 euro pe lună la 13.650 euro. Prin comparație, președintele american Barack Obama câștiga anul trecut 400.000 de dolari pe an, în timp ce cancelarul german Angela Merkel are un salariu în jur de 16.000 euro pe lună, informează 20minutes.fr.Dar, chiar și cu salariul micșorat, Hollande va câștiga mult mai mult ca înainte să fie ales, arată cotidianul economic francez Challenges. În luna februarie, socialistul a dezvăluit venitul său impozabil din 2010 de pe fișa de impozit: 78.516 euro, adică 6.543 euro pe lună. Prin urmare, Francois Hollande va avea un salariu de peste două ori mai mare ca înainte.În plus, salariul președintelui nu înseamnă decât 'bani de buzunar', adaugă Challenges, deoarece salariile cabinetului său și cele mai mici cheltuieli intră în bugetul palatului Elysee. Șeful statului are la dispoziție un palat - ca locuință pe timpul deținerii funcției -, bucătari, o pivniță cu vinuri fine, personal și un parc de mașini cu girofar și șoferi, o flotă de avioane - printre care un Airbus A330 -, fonduri pentru recepții și garderobă aproape nelimitate, enumeră Challenges.În 2010, bugetul de cheltuieli al președinției franceze a fost de 114 milioane de euro, încheie 20minutes.fr.