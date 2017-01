„Ce s-a întâmplat la Constanţa e o golănie ordinară!“

Oficialii clubului Dinamo București acuză CSV 2004 Tomis și CSU Metal Galați de blat

„Ce s-a întâmplat la Constanța e o golănie ordinară!“

Dacă, la fotbal, Dinamo este arătată cu degetul (vezi recentul episod de la Mediaș, unde arbitrul Lajos a defavorizat fățiș echipa gazdă), la volei feminin, oficialii din Ștefan cel Mare lansează săgeți otrăvite în direcția contracandidatelor la titlul național. Victoria surprinzătoare a echipei de volei feminin CSV 2004 Tomis din partida cu CSU Metal Galați, scor 3-0 pentru constănțence, în penultima etapă a sezonului regulat al Diviziei A1, este pusă sub semnul întrebării de oficialii clubului Dinamo, care acuză cele două grupări de blat. „Ce s-a întâmplat la Constanța este o golănie ordinară. Este mai mult decât suspect. De asta se duce voleiul de râpă, că facem blaturi. O să-i propun președintelui Marcel Popescu să nu jucăm finala Cupei României, cu Metal Galați, în semn de protest”, a declarat, la gsp.ro, managerul formației din Ștefan cel Mare, Marian Ștefan. Dacă a fost sau nu vorba de blat, probabil că nu vom ști niciodată. Cert este că antrenorul formației de la Dunăre a folosit la Constanța junioarele (Sabina Miclea, Daiana Mureșan) și rezervele, în timp ce titularele Brizitka Molnar, Frauke Dirickx, Ivana Djerisilo sau Onyejekwe Nneka au urmărit partida de pe margine, alături de antrenorul Zoran Terzic. Meciul s-a disputat departe de ochii publicului, la Sala Tomis, în asistența a numai câțiva suporteri, explicația fiind că, în week-end, Sala Sporturilor a fost ocupată de participanții la Campionatele Naționale de tenis de masă. Mai mult, postul local de televiziune TV Neptun, care transmitea de obicei partidele „sirenelor”, a scos brusc marele derby din grila de programe. Probabil pe motive tehnice. În urma acestui succes, echipa de pe litoral își păstrează poziția a doua în clasament, în dauna celor de la Dinamo. Urmează play-off-ul, fază decisivă în bătălia pentru titlu, iar Dinamo va avea ocazia să arate dacă este sau nu mai valoroasă decât Constanța. v v v Președintele executiv al CSV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea, i-a dat replica managerului dinamovist. „Nici vorbă de blat, e ușor să arunci cu noroi. În primul rând, nu consider o surpriză ca echipa de pe locul doi (Constanța) să o bată pe cea de pe locul întâi (Galați). Uitați-vă pe rezultatele etapei, Bacăul (locul patru) a pierdut la Craiova (locul nouă), asta da surpriză. Galațiul nu e la prima înfrângere, a mai pierdut și la Iași, iar Penicilina este o formație mult sub potențialul nostru. Faptul că tehnicianul advers și-a menajat câteva jucătoare de bază nu ne interesează pe noi. E strict problema lor. Și încă ceva. Din câte știu, Dinamo are relații mai strânse cu Metal Galați decât avem noi, le-a dat chiar și jucătoare. Oricum, totul se va decide în play-off”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Zgabercea.