Ce rol a avut Papa Pius în perioada nazistă

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deceniile de suspiciuni legate de rolul jucat de Papa Pius al XII-lea, căruia i se mai spune și „Papa lui Hitler”, în timpul regimurilor fasciste din Italia și Germania în anii ’30 și ‘40 s-ar putea încheia odată cu o posibilă deschidere a arhivelor Vaticanului de către actualul suveran pontif, scrie The Daily Telegraph, citând un apropiat al acestuia, rabinul argentinian Abraham Skorka.Într-un interviu acordat publicației săptămânale catolice The Tablet, rabinul susține că l-a convins pe Papa Francisc, pe care îl cunoaște de 20 de ani, să ofere acces la arhivele Vaticanului pentru a clarifica rolul Papei Pius al XII-lea.Rabinul argentinian a publicat în anul 2010 cartea „On Heaven and Earth”, ce conține conversații pe care le-a avut cu cardinalul Jorge Bergoglio, înainte ca acesta să devină suveran pontif. Una dintre temele acestor conversații a fost și comportamentul Papei Pius în timpul războiului, iar din discuțiile celor doi, reieșea că nu se pot trage concluzii precise.Papa Pius al XII-lea este acuzat că ar fi colaborat cu regimurile fasciste din Italia și Germania în timpul pontificatului său început în anul 1939. Lui i se mai reproșează că a păstrat tăcerea asupra Holocaustului, suspiciune alimentată și de refuzul Vaticanului de a permite studenților să cerceteze arhivele de la acea vreme.