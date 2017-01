CE propune un nou termen pentru reducerea deficitului României

Ştire online publicată Marţi, 09 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Europeană propune Consiliului Uniunii Europene extinderea cu un an, până în 2012, a termenului limită până la care România trebuie să își reducă deficitul bugetar sub limita de 3% din PIB, având în vedere recesiunea economică peste așteptări, se arată într-un comunicat al instituției europene. Totodată, CE apreciază că România a luat măsuri efective pentru corectarea dezechilibrului bugetar. „România a făcut eforturi serioase pentru a limita deteriorarea deficitului bugetar și pentru a menține stabilitatea macro-economică în ultimul an. Înrăutățirea situației economice de când au fost făcute recomandările inițiale justifică extinderea termenului limită cu un an. Dar efortul de consolidare trebuie să continue - conform condițiilor atașate programului de asistență financiară multilaterală - pentru a asigura corectarea deficitului până în 2012", a declarat Joaquin Almunia, comisarul pentru afaceri economice și monetare. În iulie 2009, Consiliul UE a aprobat o propunere a Comisiei de începere a procedurii de deficit excesiv pentru România, în condițiile unui deficit bugetar de peste 3% din PIB în 2008, și a recomandat reducerea deficitului sub 3% până cel târziu în 2011. Decizia Consiliului a stabilit ca termen limită data de 7 ianuarie 2010 pentru luarea de măsuri efective. CE mai arată că România a redus cheltuielile cu salariile în sectorul public și a diminuat cheltuielile publice pe bunuri și servicii în 2009, conform reco-mandării. „Bugetul pe 2010 include, de asemenea, un pachet de măsuri privind reducerea cheltuielilor cu aproximativ 2% din PIB și creșterea veniturilor cu circa 0,5% din PIB. În plus, o lege a responsabilității fiscale care introduce un cadru fiscal obligatoriu pe termen mediu a fost trimisă Parlamentului pentru adoptare. Luând în considerare aceste măsuri, se poate concluziona că România a luat măsuri efective, așa cum a fost cerut în recomandare”, se mai arată în comunicat.