Ce i-a promis Mihail Hodorkovski lui Vladimir Putin pentru a obţine graţierea

Ce i-a promis Mihail Hodorkovski lui Vladimir Putin pentru a obține grațierea

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu citat de AFP, criticul Kremlinului Mihail Hodorkovski dezvăluie că și-a luat angajamentul de a nu face politică în cererea sa de grațiere adresată președintelui rus Vladimir Putin.„Am scris în documentele mele ceea ce nu am încetat să spun public: nu mă voi angaja în politică și nu mă voi lupta pentru restituirea activelor Iukos”, fostul său grup petrolier, a declarat Hodorkovski într-un interviu acordat publicației de opoziție The New Times.Acesta a adăugat:„Obiectiv, nu mă voi întoarce (în Rusia) decât dacă voi fi sigur că pot să plec dacă va fi nevoie”, citează Mediafax.