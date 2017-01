Ce faci când bebeluşul nu doarme noaptea

Ce faci când bebelușul nu doarme noaptea

Mulți bebeluși se trezesc noaptea, plâng, devin agitați și, deși le este somn, nu pun geană pe geană. Sigura întrebare a părinților în acele momente este când micuțul lor va dormi toată noaptea, fără a-i trezi iar și iar. Am cerut sfatul doctorului Corneliu Neagoe, medic primar pediatru în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, care ne-a spus: „Copilul care se trezește noaptea și plânge fie este bolnăvior, fie nu are un program adecvat vârstei lui, fie duce lipsă de ceva și încearcă să atragă atenția”. Pentru a vedea ce este de făcut trebuie depistată cauza lipsei somnului în timpul nopții a bebelușului, de aceea este important ca el să fie examinat de către medicul pediatru. „Pentru ca bebelușul să poată dormi noaptea liniștit, fără a se trezi și a-i deranja pe părinți, trebuie să-i prescriem ceva care să-i inducă somnul. Medicamentele nu pot fi cumpărate din farmacii fără prescripție medicală. Medicamente care induc somnul la copilași sunt Ciclobarbital, Dormicum, Fenobarbital”, a explicat dr. Corneliu Neagoe. Programul de somn al bebelușilor Nu există nicio formulă a somnului pentru copiii de până în șase luni, pentru că ceasul lor intern nu este dezvoltat. Ei dorm între 16 și 20 de ore pe zi, însă, dacă are până în trei săptămâni, trebuie trezit la trei-patru ore pentru a fi hrănit. Programul de somn al bebelușu-lui începe să se regleze pe la vârsta de trei luni, când se orientează spre noapte, dormind chiar și opt ore. „Dacă un bebeluș se trezește peste noapte și plânge înseamnă că îi este foame, sete, este ud sau poate fi vorba chiar și de manifestarea simptomelor unei afecțiuni”, ne-a spus medicul. Între 6 și12 luni, micuțul doarme trei ore ziua și 11 ore noaptea. Între 1-3 ani, copilașul ar trebui să doarmă între 10 și 13 ore. Trucuri pentru un somn liniștit Stabiliți-i un program în așa fel încât micuțul să aibă o rutină pentru a-și crea reflexe și, neapărat, respectați-l dacă doriți să aveți un somn liniștit. La masa de seară dați-i să mănânce alimente ușoare și mai puține lichide și, în general, evitați ciocolata, sucurile care conțin cofeină. Dacă are peste un anișor, mergeți cu el înainte de culcare la baie, pen-tru a nu se trezi noaptea. Fie că-l puneți să se uite la desene animate, fie îi citiți o poveste, trebuie să le alegeți cu grijă, să fie frumoasă, fără monștri și personaje negative. Creați-i o atmosferă plăcută, puneți-i muzică liniștitoare, dați-i jucăria preferată și, dacă îi este frică de întuneric, lăsați o lampă de veghe sau lumina aprinsă.