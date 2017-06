Ce decizie a luat Trump cu privire la Acordul de la Paris

Ştire online publicată Miercuri, 31 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Donald Trump a decis să retragă SUA din Acordul de la Paris privind combatarea schimbărilor climatice, potrivit site-ului de știri politice Axios, citat de Reuters.Axios scrie că la modalitatea concretă de retragere lucrează o echipă mică din care face parte și șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Scott Pruitt.Membrii echipei vor hotărî dacă SUA vor iniția o retragere completă și oficială din Acord, un proces care ar putea dura trei ani, sau vor ieși din tratatul subsecvent al ONU referitor la schimbările climatice, un demers mai rapid, dar mai categoric.Reuters amintește că, la recentul summit G7 din Sicilia, președintele Trump a refuzat să-și afirme susținerea față de Acordul de la Paris, declarând că are nevoie de timp suplimentar pentru a lua o decizie. El a transmis ulterior pe Twitter că își va anunța decizia în cursul acestei săptămâni.Acordul de la Paris, încheiat în noiembrie 2015, vizează limitarea creșterii temperaturii globale sub pragul de 2 grade C comparativ cu nivelurile preindustriale.