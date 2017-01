Ce cadou i-au făcut americanii lui Putin, de ziua lui

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Magazinul Peacemaker (Pacificatorul), al cărui sortiment constă exclusiv din tricouri cu imaginea președintelui rus Vladimir Putin, a fost inaugurat marți, la New York, de ziua liderului de la Kremlin, relatează agenția Itar-Tass, în pagina electronică. Pe vitrina magazinului este pictat Putin în costumul lui Superman, având pe piept stema Rusiei. Sub portretul liderului rus scrie "pacificatorul".Designerul Julius Kasinskis a relatat că data inaugurării acestui magazin a fost stabilită intenționat pe 7 octombrie, de ziua lui Putin.El a adăugat că proiectul său are un scop "educativ" și îi vizează pe tinerii occidentali."Noi am lucrat la acest proiect în decursul mai multor luni. Am conștientizat că acum este momentul petrivit pentru a-l lansa, în special, în contextul situației din Crimeea și a eforturilor depuse pentru soluționarea crizei din estul Ucrainei. Însă cel mai important motiv este ziua de naștere a lui Vladimir Putin și acesta este un cadou de ziua lui", a afirmat Kasinskis."Dorim să explicăm publicului american că Putin nu este un agresor în cazul situației din Ucraina", a adăugat designerul.Tricourile, având inscripții "Putin Pacificatorul" și "Tot ce ai nevoie este pacea", sunt vândute cu un preț de aproximativ 25 de dolari fiecare. Potrivit lui Kasinskis, în curând în vânzare vor apărea și scutece cu imaginea liderului rus.La Moscova, Vladimir Putin a fost înfățișat ca Hercule într-o expoziție de artă ce a avut loc marți, scrie gândul.info.