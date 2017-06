Cazuri de ciumă în America! Autorităţile sanitare sunt în alertă

Cazuri de ciumă în America! Autoritățile sanitare sunt în alertă

Ştire online publicată Vineri, 30 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Două cazuri noi de ciumă au fost confirmate în Santa Fe County, New Mexico, potrivit oficialilor din domeniul sănătății, informează Fox News.Departamentul de Sănătate din New Mexico (NMDOH) declară că boala a fost raportată la două femei în vârstă de 52 și 62 de ani. Primul caz din acest an a fost raportat la începutul acestei luni, la un bărbat de 63 de ani. Toți cei trei pacienți au fost spitalizați, dar nu au existat decese.NMDOH a efectuat investigații de mediu în jurul locuințelor lor pentru a încerca să găsească dacă există riscuri pentru membrii familiilor și vecini.Boala, care a ucis milioane de oameni din Europa în Evul Mediu, poate fi acum tratată cu antibiotice, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Însă, fără un tratament adecvat, boala poate provoca în continuare îmbolnăviri grave și moarte.Statul american a tratat recent alte patru cazuri de ciumă raportate în 2016 și 2015. O persoană a decedat în urmă cu doi ani de această boală.Ciuma este o infecție bacteriană, transmisă în special de șobolani sau pureci. Autoritățile sfătuiesc cetățenii care dețin animale de companie să verifice dacă acestea au pureci și să le ducă periodic la veterinar.