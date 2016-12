Caz şocant: elevă violată în clasă, de faţă cu profesorul

Caz șocant: elevă violată în clasă, de față cu profesorul

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O elevă americană cu probleme mentale a fost agresată sexual timp de 10 minute de către doi colegi, în timp ce un al treilea o lovea în cap de fiecare dată când aceasta încerca să scape.Mama fetei, care a intentat un proces, susține că profesorul a ignorat ceea ce se petrecea chiar sub ochii lui, în ciuda unui elev care încerca să-i atragă atenția de la cele ce se petreceau sub bancă, scrie jurnalul.ro.Potrivit Daily Mail, fata a povestit ce s-a întâmplat unui oficial al școlii, însă acesta nu a raportat infracțiunea. Aceasta are un IQ de doar 60 și era singura fată dintr-o clasă de 13 băieți.Singura soluție luată de conducerea școlii din New York a fost să-i pună în aceeași încăpere pe fată și pe unul dintre băieții care au hărțuit-o, pentru „a-si rezolva problemele”. Însă fata a ieșit din încăpere cu o lovitură deasupra ochiului drept.