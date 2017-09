CAZ ŞOCANT! O femeie a găsit sicriul copilului ei gol, după 40 de ani

CAZ ȘOCANT! O femeie a găsit sicriul copilului ei gol, după 40 de ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O mamă care a dus mai bine de 40 de ani o campanie pentru a afla ce s-a întâmplat cu rămășițele bebelușului ei a aflat că sicriul a fost îngropat fără un corp interior. În vârstă de 68 de ani, femeia a primit o hotărâre judecătorească pentru exhumarea mormântului fiului ei, Gary, care a murit Royal Hospital for Sick Children in Edinburgh in July 1975 pe când avea șapte zile.Exhumarea a fost efectuată de antropologul Dame Sue Black, care a găsit doar o pălărie, un șal, o cruce și o etichetă pe care era scris greșit numele lui Gary.„Am avut înmormântare, iar în ziua aceea am spus clar că nu există nimic în acest sicriu. Sicriul era ușor. Știu greutatea unui copil. Sicriul era ușor. Fiul meu nu era acolo. Și totuși, nimeni nu m-a crezut. Am vrut să mă înșel. Am vrut să fiu numită bătrână proastă”, a spus Reid pentru BBC News.Sistemul de sănătate publică din Scoția NHS a fost nevoită să recunoască că a păstrat ilegal aproximativ 6.000 de organe și țesuturi în spitale în perioada 1970 – 2000, dintre care multe aparțineau copiilor.„În cele din urmă există doar o singură explicație logică posibilă și asta înseamnă că trupul nu a fost pus în acel sicriu. Nu există nici un alt răspuns, deoarece nu veți obține niciodată acest nivel de conservare a sicriului și nu veți avea un corp menținut. În interiorul pălăriei nu este nici un păr, în interiorul giulgiului sicriului nu există nici un os. Nu a fost acolo și niciodată nu am mai văzut asta”, a mai spus femeia.În urma exhumării a fost anunțată poliția cu privire la lipsa cadavrului copilului.sursa: libertatea.ro