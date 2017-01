Cât costă de fapt casa de 15.000 euro?

În timpul pierdut forțându-mă să îmi pese de intelectualii morți la canal și, mai apoi, în momentele în care contemplam posibilitatea de a da în judecată niște rude apropiate, am ajuns la o concluzie uimitoare. Și pentru că a fost atât de uimitoare, face subiectul articolului de față. Așadar, românilor le place să fie păcăliți, când vine vorba de advertising. Să luăm un exemplu practic, ca să evităm comentarii spirituale de genul Ce e idioțenia asta?. În aceste zile, are loc la București încă un târg imobiliar. Sunt destul de multe în această perioadă, dar este de înțeles. Oamenii trag să iasă din criză. Capul de afiș al evenimentului este vila minune, de 110 metri pătrați, care costă nici mai mult nici mai puțin de 15.000 euro (!!!). OK, dacă am putea realiza acum un sondaj, 9 din 10 constănțeni ar zice Siiiigur că da! sau Las-o mă-n Doamne iartă-mă. În același timp, un procent de 1% din ființa fiecăruia ar da orice să fie păcălită, ar vrea să creadă că o casă nouă costă doar 15.000 euro, chiar dacă nici măcar nu are nevoie de o locuință. Apoi, unul din cei zece participanți la sondajul fictiv ar fi în stare să meargă în capitală, doar că să vadă cu ochii lui/ei că în realitate casa costă 100.000 euro, fără TVA. „Este firesc să aplici asemenea strategii de marketing, în special când piața trece printr-o perioadă mai grea. Chiar dacă nu costă 15.000 euro, casa va aduce vizitatori la târg, care vor găsi poate alte oferte. A mai fost un târg la începutul lunii, unde trendul a fost similar: prețuri în scădere, oferte diversificate de finanțare”, spune Mihai Soponaru, managerul agenției imobiliare constănțene Logic Acces. Târgul nu a început încă, iar cei care au promovat casa de 15.000 euro nu vor să dea mai multe detalii (evident, pentru a nu goni vizitatorii înainte ca aceștia să fi… vizitat expoziția). Anunțul propriu-zis sună cam așa: soluție rentabilă pentru persoanele cu venituri reduse, care vor TOTUȘI să achiziționeze o locuință (…) și au posibilitatea de a construi o vilă cu o suprafață de 110 metri pătrați, care costă mai puțin decât o mașină! Ba mai mult, vila de 15.000 euro are „un look modern și poate fi construită cu materiale naturale sau artificiale, obținute prin tehnologii inovatoare”. Și asta nu e tot! Pentru 15.000 euro (și probabil acceptul de a-ți dona imediat organele și sufletul), developerul îți face cadou un adevărat buncăr anti-atomic. Citiți și minunați-vă: „Materialele sunt rezistente la toate genurile de intemperii și pot rezista CHIAR SUTE DE ANI. Și rezistența la un cutremur major este crescută față de alte tipuri de construcții”. Eu unul vreau să fiu păcălit! Ca în X-Files, vreau să cred! Vreau să fiu optimist, să mă gândesc că ar fi posibil să le râd în față triștilor care și-au făcut credit pe viață la o casă de 100.000 euro, în care plouă și au mucegăit deja pereții acoperiți cu vopsea lavabilă de 30 euro cutia. Ia-le și banii și casa! Alți constructori și-au gândit altfel strategia. Nu promovează un preț mic, care se umflă ulterior mai rapid decât venele din fruntea unei femei, atunci când îi spui că este o proastă grasă și urâtă! Fac aproximativ pe dos. Sloganul exact este „Te plătesc să-ți cumperi casă”. Astfel, cei care cumpără o casă vor primi lunar, timp de trei ani, 300 euro. „Este mai mult o metodă de autofinanțare, pe timp de criză. Constructorul obține o sumă mai mare de la client, din care restituie apoi o parte, timp de trei ani (10.800 euro în total). E greu de apreciat dacă este o strategie bună. Pentru a nu ieși în pierdere, developerul trebuie să vândă la un preț mai mare. În cazul de față, prețul pornește de la 2.200 euro/mp plus TVA”, explică Mihai Soponaru. Până la urmă, cea mai bună strategie este să vinzi la un preț decent, pentru că așa poți să vinzi mai multe locuințe. E clar că nu mai poți forța prea mult răbdarea clienților, cu prețuri exagerate. Drept urmare, prețul corect și poate ratele fixe, pe 15 – 20 ani, sunt acum cea mai bună soluție de promovare. De asemenea, o altă metodă clasică de ieșire din criză este acordarea de servicii suplimentare, în același preț. Cu alte cuvinte, nu ieftinești apartamentele, ci oferi ceva extra: un loc de parcare, mobilă în bucătărie, o mașină, un abonament pe viață la spa-ul din complexul rezidențial. Și ca să evităm să fim 100% obiectivi, facem și noi o propunere: creditarea de la populație. Mai exact, constructorul îmi vinde un apartament, cu 50.000 euro. Eu plătesc toți banii din prima. Apoi, timp de 20 de ani, developerul îmi plătește 208 euro pe lună. Practic, îmi dă o locuință gratis, dar face rost de bani acum, poate construi și vinde (în sensul clasic de vânzare) alte case, poate scăpa de criză. PS: Ca fapt divers, concluzia uimitoare la care am ajuns era că aș putea să angajez un avocat ca să se dea singur în judecată. Doar că nu prea avea legătură cu piața imobiliară.