Cât au cheltuit Barack Obama şi Mitt Romney în campania electorală

Cât au cheltuit Barack Obama și Mitt Romney în campania electorală

Ştire online publicată Vineri, 02 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Candidații în alegerile americane au cheltuit aproximativ șase miliarde de dolari în 2012, potrivit unei estimări a unor experțiîn finanțări electorale, o sumă cu aproximativ 13% mai mare decât cea cheltuită în 2008.Alegerile prezidențiale din SUA, între Barack Obama și Mitt Romney, ar urma să coste mai puțin decât în 2008, când democratul a fost nevoit să finanțeze, în plus, alegerile primare împotriva lui Hillary Clinton.Scrutinul prezidențial din 2012 va costa aproximativ 2,6 miliarde de dolari, în timp ce cel din 2008 a costat 2,8 miliarde de dolari, potrivit Center for Responsive Politics, care analizează și publică toate cheltuielile electorale din Statele Unite pe site-ul Opensecrets.org.Această sumă cuprinde sumele cheltuite de către candidați, toate comitetele lor de susținere și partidele naționale.Creșterea generală a costului ciclului electoral cu aproximativ 700 de milioane, în comparație cu situația de acum patru ani, este cauzată în principal de apariția comitetelor politice independente ale partidelor, care pot să primească donații nelimitate din partea firmelor, sindicatelor și unor persoane bogate, în urma unei decizii a Curții Supreme din 2010.Comitetele conservatorilor, care includ „super PAC-uri” și asociații nonprofit în mod teoretic apolitice (cunoscute sub numele „501(c)4"), le domină categoric pe echivalentele lor progresiste.Cu 970 de milioane de dolari, aceste grupuri au inundat spațiul audio-video cu publicitate negativă, majoritatea împotriva lui Barack Obama și candidaților democrați.Grupurile cunoscute sub numele „501(c)4" nu sunt obligate să dezvăluie numele donatorilor și nu există nicio transparență. Unul dintre cele mai importante dintre ele, Crossroads GPS, fondat de fostul aghiotant al președintelui George W. Bush, Karl Rove, a depășit până în prezent un total de 65 de milioane de dolari de fonduri „secrete”.Totalul cheltuielilor consacrate ale-gerilor legislative (Senat și Camera Reprezentanților) ar urma să atingă suma de 1,82 miliarde de dolari, o sumă echivalentă celei din 2008.