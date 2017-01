Câştigătorii alegerilor au dat afară ziariştii de la Cuget Liber

Dați în consemn la granița comunismului rânced

Câștigătorii alegerilor au dat afară ziariștii de la Cuget Liber

Stupefacție. Uimire. Dezgust. Îndoială. Consternare. Toate culminând în sentimentul unei confirmări care, iată, a venit de 1 iunie, ziua alegerilor locale din 2008. Se spune că avem o presă liberă, că trăim într-un simulacru democratic. Aiurea! Ieri, constănțenii s-au înhămat la încă patru ani pe plantație. Aseară, constănțenii și-au semnat decretul la încă un mandat încărcat de pomeni, marcat de înjosiri și de sfidări. Pentru că sunt redactor la „Cuget Liber”, nu am avut voie să asist la bucuria social-democrată. Pentru că scriu la „Cuget Liber”, singurul ziar de opoziție la (din nou) actuala administrație locală am fost poftită afară de unul dintre angajații din cadrul primă-riei. Este vorba de Liviu Tramudana care, mai mult sau mai puțin politicos, sau chiar DELOC, ne-a dat afară, pe mine și pe fotore-porter, din sediul PSD. Motivul: e ordin de sus, de la Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre. Noi suntem de la Cuget Liber și, deci, din opoziție, iar cum oamenii din administrația actuală nu suportă ideea existenței cuiva care nu e de partea lor, urmarea e de la sine înțeleasă… Ajunși în jurul orei 20:30, am intrat fără probleme în „cuibul abundenței” social-democrate, cu sediul pe Mircea. Legitimați, cu ecuson la purtător, la fel ca și, de altfel, ceilalți reprezentanți ai presei centrale și locale (cea din urmă ceva mai slab reprezentată, e drept). Eșarfe, cămăși, cravate de culoare roșie și multă, multă gălăgie, reprezen-tanți ai presei și, desigur, nelipsiții trepăduși din cadrul Primăriei Constanța care, cum altfel, tremu-rau pe lângă mai marii PSD. Două minute. Atât a durat accesul la informații. Două minute, dreptul nostru de a lua declarații de la câștigătorii care, ca întotdeauna, au întârziat „un pic”. Decizia a venit la câteva minute după ce prezența ne-a fost permisă în clădire, de către aceiași reprezentanți care ne-au dat, ulterior, afară. Accesul dictaturii social-demo-crate: momentul mult așteptat, sosirea lui Mazăre la sediu, înconjurat de apropiați. Potrivit regiei, Tramudana i-a șoptit primarului că „sunt ăia de la Cuget și vor și ei să intre”, la care replica edilului a venit și ea, promptă. „Să vină la conferință dacă vor să asiste. Sau să stea afară sau, și mai bine, să se ducă la PNL”. Răspunsul a fost rostit tare, ca să fie sigur că am auzit și noi, „muritorii de rând” care nu țin în palme și puf administrația Mazăre. Ceea ce a urmat a fost însă și mai surprinzător. Cristian Moldovanu, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța, ne-a explicat frumos: „Nimeni nu are nimic personal cu voi. Nimeni nu are ceva anume cu persoanele voastre. DOAR CĂ SUNTEȚI DE LA CUGET LIBER”. Atâta tot. Moldovanu ne-a mai explicat și că, vezi Doamne, nu e instituție publică și că prin urmare, își rezervă dreptul de a ne refuza accesul în sediu. A fost inutil să-i explic că trăim, totuși, într-un sistem democratic (bun, rău, e totuși, un simulacru garantat de legile țării în care trăim) și că presa, fie că este de partea, fie că este împotriva cuiva sau a ceva, are dreptul, accesul firesc la informații de interes public. Nu m-am dus să scriu despre vacanțe exotice, despre ceasurile pe care le poartă, despre țoalele pe care aruncă banii. Am fost acolo să scriu despre, iată, din nou, primarul Constanței, despre președintele Consiliului Județean, social democrații care au câștigat din nou, din primul tur. Ecusoanele ne-au fost confiscate, accesul în sediu, interzis, cu alte cuvinte, am fost dați în consemn la „granița” comunismului rânced al lui 2008.