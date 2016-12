Casa Albă se opune unei intervenţii militare în Siria

Casa Albă se opune unei intervenții militare în Siria

Joi, 31 Mai 2012.

Administrația SUA consideră că o militarizare a situației din Siria va duce și la mai mult haos și la o mai mare vărsare de sânge.„Noi nu am încetat niciodată să luăm în considerare orice opțiune de rezolvare a situației din Siria, dar cu toate acestea nu credem că o militarizare a situației din această țară ar fi o decizie corectă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, citat de RIA Novosti și The Times of Israel.„Considerăm că o astfel de evoluție ar putea conduce și la mai mult haos și la o mai mare vărsare de sânge. În prezent, suntem în contact cu toți aliații noștri și cu ONU (Consiliul de Securitate), îl sprijinim pe emisarul special al Națiunilor Unite și al Ligii Arabe, Kofi Annan”, a spus el, exprimând speranța executivului american că presiunile internaționale vor avea efecte în cele din urmă asupra regimului condus de președintele Bashar al-Assad.Ministrul american al Apărării, Leon Panetta, și șeful Statului Major Interarme, Martin Dempsey, au declarat anterior, în mod repetat, că Statele Unite ale Americii sunt gata pentru orice variantă a evoluției situației din Siria, inclusiv o intervenție militară.Aceste declarații au fost comentate de unele mass-media ca o amenințare cu invazia militară în Siria, însă administrația de la Washington a ținut de fiecare dată să sublinieze că acestea vorbesc numai despre gradul de pregătire al armatei privind efectuarea oricărei sarcini ce îi va fi încredințată.