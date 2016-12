Casa Albă: Nu există extratereştrii

Casa Albă: Nu există extratereștrii

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Casa Albă a răspuns oficial cererii publicului privitoare la existența extratereștrilor, spunând că nu are nicio dovadă că extratereștrii există sau că ar fi încercat vreodată să intre în contact cu oamenii notează NewsIn.Două petiții pe această temă au fost postate pe site-ul „Noi, poporul” (inițiativă pentru a se permite americanilor să-și prezinte îngrijorările președintelui și administrației). Ambele au primit 17.000 de semnături.„Administrația nu are nicio dovadă că ar exista viață în afara planetei noastre sau că vreo prezență extraterestră ar fi contactat vreun membru al rasei umane”, a spus un oficial, Phil Larson. „În plus, nu există informații credibile care să sugereze că vreo dovadă este ascunsă de public”, a subliniat el.Larson a spus totuși că posibilitatea vieții extraterestre este discutată și explorată, inclusiv prin unele proiecte NASA, și nu a exclus existența ei. „Mulți oameni de știință au ajuns la concluzia că, probabil, printre stelele din univers, există o planetă alta decât a noastră care găzduiește viață”, a subliniat el.