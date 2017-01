Casa Albă a confirmat demisia lui Gonzales

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Casa Albă a confirmat ieri demisia procurorului general Alberto Gonzales, criticat de mai multe luni în cazul demiterii mai multor procurori federali, suspectată că ar fi fost motivată politic, transmite AFP. Demisia lui Gonzales fusese anunțată inițial de The New York Times, care citează un oficial cu rang înalt din cadrul administrației. Gonzales, care respinsese anterior apelurile de a demisiona, și-a prezentat demisia telefonic, într-o conversație avută vineri cu președintele George W. Bush, a declarat oficialul citat sub acoperirea anonimatului de New York Times în ediția electronică. Decizia nu a fost anunțată imediat, iar președintele l-a invitat pe pro-curorul general și pe soția acestuia să ia prânzul luni la ranch-ul său din Texas, anunțul urmând a fi făcut probabil după aceea, potrivit sursei.