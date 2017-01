Casa 2008. Ghid aproape practic

Ce se va întâmpla acum cu bradul negru de 4.000 euro și cu ghirlandele importate din Laponia? Nu pot fi aruncate la gunoi, deși cine se respectă nu are același brad doi ani la rând. Cea mai simplă soluție pentru această problemă și pentru a scăpa de amărăciunea existențială adusă de noul an este reamenajarea completă a locuinței. Nu disperați, există reguli simple care pot fi urmate, scrise de niște oameni la fel de plictisiți ca Revelionul 2008 fără petarde. 1. Investiți în piese clasice! Mai exact, cea mai mare parte din buget trebuie păstrată pentru piese de mobilier care vor avea o viață luuuungă (o masă colonială cu scaune, o canapea de calitate, o bibliotecă masivă sau un tablou mai scump decât toate la un loc, cu care vă puteți înveli atunci când veți fi evacuat) 2. Culorile! Bej=Rău! Culorile neutre plictisesc, așa că trebuie să vă orientați spre niște culori cu priză la public (mov, roz, verde, galben fosforescent). Ideea este că o cutie de vopsea costă aproximativ la fel, indiferent că este vorba de alb sau de orange 3. Citat: „Prea strâmt este inconfortabil, prea larg este neatractiv”. Cu alte cuvinte, nu blocați o cameră îngustă cu o canapea imensă, dar nici nu puneți un scăunel în fața unui șemineu mai mare ca Poarta 2. Totul trebuie să fie direct proporțional și dacă nu știți ce înseamnă asta, mai dați 50 lei la designerul de interior 4. Respectând regulile 1-3, încercați (dacă este posibil) să evidențiați ceea ce vă place. Spre exemplu, dacă aveți un scaun preferat, puneți-l în centrul atenției, cât să se împiedice toți de el. De asemenea, respectând cu sfințenie punctele 1-3, mascați părțile tehnice ale camerei (țevi, calorifere, etc) 5. În 2008, secretul pentru a avea o casă frumoasă, indiferent dacă ați respectat sau nu regulile 1-4, este covorul/parchetul/gresia. Dacă aveți ceva excepțional de călcat în picioare și de murdărit prin primăvară, totul va fi bine și nu vă va vorbi nimeni de rău.