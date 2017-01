Cargoul Amiya Scan a acostat la Constanţa, după ce a fost eliberat de piraţii somalezi

Cargoul Amiya Scan a acostat la Constanța, după ce a fost eliberat de pirații somalezi

Marinăria continuă să rămână una dintre cele mai periculoase meserii din lume, afirmă Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. De vină e fenomenul pirateriei, pe care marile puteri și organizațiile internaționale nu reușesc să-l suprime. În nicio altă activitate nu sunt atât de mulți oameni atacați cu arme, jefuiți, luați ostateci, răpiți, răniți și uciși. Statistică neagră Conform statisticilor SLN, peste 150 de navigatori români au fost ținta unor atacuri piraterești, din 1995 și până în prezent. „Cel mai dramatic caz a fost cel al navei Ardeal, care a fost luată cu asaltat de către pirați, în Bangladesh – povestește Mihălcioiu. Echipajul a fost eliberat după lungi negocieri cu răpitorii. În 2001, doi români de pe un pescador italian au scăpat din mâinile piraților somalezi, după o lună de coșmar. În septembrie 2006, un pescador al companiei italiene Marpesca a fost atacat în Somalia. Nava a fost jefuită, iar echipajul, care cuprindea mai mulți români, a fost dus în prizonierat, într-un sat. Au urmat contacte și negocieri purtate prin intermediari, După ce s-a plătit răscumpărarea cerută, pescadorul a fost lăsat să plece. Avea la bord doar câteva tone de combustibil, cât să poată ajunge în apele internaționale, unde îl aștepta o navă de război.” Din Evul Mediu și până astăzi pare a nu se fi schimbat nimic. Pirateria continuă să fie o amenințare serioasă pentru shipping. Zona Africii rămâne cea mai riscantă pentru navigatori, iar apele cu cele mai multe pericole sunt cele din apropierea coastelor Somaliei, Keniei, Tanzaniei și Nigeriei, unde atacatorii recurg frecvent la arme de foc și aruncătoare de grenade. Scăpată din captivitate Sâmbătă a acostat în portul Constanța cargoul Amiya Scan, sub pavilion libian, încărcat cu 742 tone de echipamente. Povestea navei a făcut înconjurul lumii. Pe data de 25 mai 2008, Amiya Scan a fost atacată de pirați în largul coastelor somaleze. Cei nouă membri ai echipajului - patru ofițeri ruși și cinci marinari filipinezi - au fost luați ostatici. Navigatorii au fost eliberați după ce a fost achitată o răscumpărare de 1,1 milioane de dolari, conform informațiilor apărute în presa internațională la acel moment. Adrian Mihălcioiu a luat legătura cu nava, după ce aceasta a ajuns la Constanța. Navigatorii care trecuseră prin teribilele întâmplări fuseseră repatriați. De la echipajul de schimb, liderul SLN a aflat următoarele amănunte: „În ziua atacului, de Amiya Scan s-a apropiat ușor - ușor un cargou micuț, pe care era înscris numele Arena. Nu era nimic suspect la el. Apoi, deodată au fost lansare la apă două bărci de cauciuc, cu motor, pe care se aflau oameni înarmați. Pirații au preluat controlul navei Amiya Scan. Echipajul a fost ținut o lună și patru zile la bord, sub presiunea armelor. Cargoul fusese ancorat în zona de coastă. În tot acest timp, ostatecii au fost înfometați și deshidratați. După ce s-a plătit suma revendicată de rebelii somalezi, nava a fost eliberată, dar nu înainte de a se fura totul: mâncare, apă, combustibilul, aparatura de navigație, parâme, hainele marinarilor etc. La Constanța, nava efectuează câteva completări și inspecții ale aparaturii de bord, după care va pleca către Sfax, Tunisia.” Paza bună trece… Un număr de 12.000 – 15.000 de români, navigatori și personal auxiliar, se află în mod curent pe mările și oceanele lumii. Unii dintre ei ajung și în apele bântuite de pirați sau chiar în zone de război. Ce pot face pentru a evita riscul? „Înainte de plecarea în voiaj, trebuie să solicite informații de la SLN – îi sfătuiește Adrian Mihălcioiu. Sindicatul poate da relații despre navă: dacă a mai fost implicată în asemenea incidente, dacă face curse în apele bântuite de pirați sau în zonele de război. Navigatorii trebuie să știe că, în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale, au dreptul de a refuza voiajul în zonele de război și de a fi repatriați pe cheltuiala companiei. Acest lucru nu e valabil și când e vorba de piraterie. În acest caz, sfatul nostru este ca navigatorii să respecte cu strictețe codul ISM. Cea mai bună metodă de a preveni orice atac este ca întregul echipaj să stea de veghe, când navigă prin zonele bântuite de pirați.”