Care sunt cele mai elitiste universităţi din lume

Care sunt cele mai elitiste universități din lume

Ştire online publicată Marţi, 11 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iată mai jos primele 15 cele mai elitiste universități. S-au luat în calcul factori calitatea studiilor, activitățile de cercetare-dezvoltare, veniturile atrase la bugetul instituției (prețul taxelor de școlarizare), dar și diversitatea nationalității studenților.1. The California Institute of Technology- Localizata in Pasadena, California, SUA- Punctaj total obtinut: 94,82. Harvard University- Localizata in Cambridge, Massachusetts, SUA- Punctaj total obtinut: 93,93. Stanford University- Localizata in Stanford, California, SUA- Punctaj total obtinut: 93,94. Oxford University- Localizata in Oxford, UK- Punctaj obtinut: 93,65. Princeton University- Localizata in Princeton, New Jersey, SUA- Punctaj obtinut: 92,96. University of Cambridge- Localizata in: Cambridge, UK- Punctaj obtinut: 92,47. Massachusetts Institute of Technology- Localizata in: Cambridge, Massachusetts, SUA- Punctaj obtinut: 92,38. Imperial College London- Localizata in: Londra, UK- Punctaj total obtinut: 90,79. University of Chicago- Localizata in: Chicago, Illinois, SUA- Punctaj total obtinut: 90,210. University of California, Berkeley- Localizata in Berkeley, SUA- Punctaj total obtinut: 89,811. Yale University- Localizata in New Heaven, Connecticut, SUA- Punctaj total obtinut: 89,112. Columbia University- Localizata in New York, SUA- Punctaj total obtinut: 87,513. University of California, Los Angeles- Localizata in: Los Angeles, SUA- Punctaj total obtinut: 87,314. Johns Hopkins University- Localizata in: Baltimore, Maryland, SUA- Punctaj total obtinut: 85,815. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich- Localizata in: Zurich, Elvetia- Punctaj total obtinut: 85Bursele internationale, cheia de acces intr-o universitate de prestigiuIn mod normal, taxele de scolarizare la aceste institutii de invatamant superior, recunoscute pe plan mondial ca facand parte din cele mai bune universitati din lume, ajung la mii, chiar la zeci de mii de dolari pe an.Cei care nu pot acoperi taxele de scolarizare la o universitate elitist din strainatate au totusi solutii pentru a putea invata acolo. Calea cea mai simpla: obtinerea unei burse subventionate de statul roman.Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are la dispozitie mai multe programe de finantare pentru studentii care vor sa invete in strainatate, la universitati de renume, prin Agentia de Credite si Burse de Studii. De aceeasi subventie pot beneficia si cei care vor sa faca un master sau un doctorat la o institutie de invatamant din strainatate. Mai mult, studentii pot primi si granturi de pana la 1.000 de euro pe luna din care sa acopere cheltuielile cu masa si cazarea.Peste 100 de studenti romani au plecat in 2010 cu burse finantate de stat. Cei mai multi dintre ei provin de la Universitatea din Bucuresti (39), Academia de Studii Economice (17) si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (4). Acestia au dorit sa se specializeze in limbi straine (38), arte plastice (8), economie (5) si afaceri interntionale (4).