„Captain Schaban” s-a înclinat periculos

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, la ora 13, în timpul operațiunii de încărcare cu cherestea, nava „Captain Schaban”, sub pavilion St.Vincent, a început să se canarisească periculos (să se încline). Cargoul era în primejdie să se răstoarne. Imediat s-a luat măsura de începere a descărdării mărfii sub asistența remorcherele „Alexandria 1" și „Suceveni 3". „Captain Schaban” are 73,57 m lungime, 11,5 m lățime și o capacitate de 2.438 tdw. Armatorul său este firma „Trans Pacific Navigation”.