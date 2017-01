Căpşunarii din Spania vor dormi pe plantaţie, în… „condiţii de câmp”

Căpșunarii din Spania vor dormi pe plantație, în… „condiții de câmp”

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) a organizat vineri selecție pentru acoperirea a 126 de posturi în sectorul agricol în Spania. Peste 200 de oameni au venit la sediul AJOFM Constanța din strada Lacului nr.14 încă de joi seara pentru a prinde un loc pe listele de angajare. Salariul nu este fix, pentru o oră de muncă oamenii având posibilitatea să câștige, în medie, 5,5 euro. În baza dosarului depus, zeci de persoane din Giurgiu, Călărași și Constanța s-au prezentat vineri la interviul cu angajatorul spaniol, la sediul AJOFM Constanța, începând cu ora 09,00. Au dormit sub cerul liber Ion Constantin a venit tocmai de la Medgidia în speranța că va pleca la muncă în Spania. „Condițiile de trai din România sunt incomparabil mai grele decât afară. Lipsurile m-au adus aici, în țară este imposibil să trăiești decent, de aceea vreau să plec în Spania”, a declarat bărbatul. Constantin Răducan, de 33 de ani, a venit din Călărași de joi seara pentru a se asigura că este printre primii pe liste. „Vreau să-mi încerc norocul în Spania. În țară muncesc din greu pentru 700 de lei. Nu mă plâng, doar că nu-mi ajung banii. În iarnă, din 700 de lei, 400 îi dădeam pe întreținere”, se plânge bărbatul. Are trei copii care mor de foame acasă și un loc de muncă în București, omul fiind navetist: „Stau în fața ușii de ieri (nr. joi), am dormit aici pe scări, sub cerul liber. Sper să merite”, ne spune Constantin Răducan. Ca el au mai fost câteva sute de oameni care au așteptat în fața sediului AJOFM Constanța. O parte dintre ei au sosit încă de joi și s-au înscris pe liste. Au dormit sub cerul liber, pe scările agenției, rugându-se să nu plouă. Câte nu face omul pentru un trai mai bun… Marian Dinu, de 37 de ani din Călărași, a intrat printre primii la interviu: „Am fost admis. Sunt foarte fericit pentru că am o familie cu patru copii și-mi era greu. Îmi convin condițiile de muncă”. Și Constantin Răducan a fost acceptat, iar acum așteaptă să fie contactat pentru a afla când este plecarea. Între 5,30- 5,60 de euro pe oră Dată fiind întârzierea angajatorului spaniol, care trebuia să sosească la ora 09,00, oamenii care așteptau în stradă s-au întrebat dacă merită să mai stea. „Unde este respectul? Ce garanție mai prezintă spaniolul dacă el întârzie? Oare la fel or să facă și cu salariile?”, se auzea murmurul mulțimii. Javier Marcos, atașat pe pro-bleme de muncă și imigrare la am-basada Spaniei, a făcut selecția la sediul AJOFM Constanța. „Numărul de ore muncite va fi de 40 de ore, opt ore pe zi, cu posibilitatea de a munci și peste program. Salariul este de 5,30-5,60 de euro pe oră brut, plus orele suplimentare. Din acești bani, oamenii vor plăti 75 de euro pe lună asigurările sociale, doi la sută reprezintă impozitul, iar zece la sută se reține pentru cazare”, a declarat spaniolul. În angajamentul pe care fiecare a trebuit să-l completeze este precizat că asigurarea socială nu include spitalizări, intervenții chirurgicale sau tratamente de lungă durată, ci doar tratamente ușoare. Din suma brută primită, românii vor plăti cheltuielile legate de plata electricității, gazului, iar locuințele vor fi la nivel mediu, „în condiții de câmp”, așa cum se precizează în angajament.