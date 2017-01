Cântăreţul italian Zucchero susţine un concert, la Mamaia, în mai

Într-un club privat

Cântărețul italian Zucchero susține un concert, la Mamaia, în mai

Ştire online publicată Marţi, 12 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Rockerul italian Zucchero cântă într-un club din Mamaia pe 3 mai, potrivit informațiilor de pe site-ul organizatorilor evenimentului, compania Events, care coincid cu cele de pe site-ul oficial al cântărețului. Artistul, pe numele său real Adelmo Fornaciari, și-a început cariera în Italia, în anii ’70, dar succesul internațional l-a cunoscut odată cu albumul „Blue’s” din 1988, care a devenit, la vremea respectivă, albumul cu cele mai mari vânzări din Italia. Albumul include hitul „Con Le Mani” și versiunea originală a melodiei „Senza una Donna”. Un an mai târziu, Zucchero a înregistrat un album în SUA, „Oro, incenso e birra”, la care a colaborat, printre alții, cu Eric Clapton, și care a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din cariera sa. Din anii ’90, Zucchero a început să cucerească și restul Europei, și-a relansat albumele în limba engleză și a început o serie de colaborări cu artiști celebri, precum Sting, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Elton John sau Brian May. Zucchero a lansat un nou album în septembrie 2006, „Fly”, iar la finalul anului trecut a scos pe piață un best of, „All the best”. Cel mai recent album va fi prezentat într-un turneu în acest an, care începe în martie în Elveția și ajunge în România pe 3 mai, potrivit informațiilor de pe site-ul artistului. Rockerul italian a mai cântat în România în noaptea trecerii din anul 2005 în anul 2006, la petrecerea organizată de primarul Marian Vanghelie la pavilionul Romexpo din București.