Cântarele au gemut sub greutatea coloşilor de la „Noaptea Judecăţii”

Cântarele au gemut sub greutatea coloșilor de la „Noaptea Judecății”

A doua gală de MMA (Mixed Martial Arts) - lupte fără reguli organizată de Raluca Sandu (fiica președintelui FRF, Mircea Sandu) și Todd Medina în România are loc în această seară, de la ora 23, la arena „Tenis Club Idu” din Mamaia, în direct la Antena 1. Ieri, participanții au făcut spectacol la cântarul oficial. La luptele în cușcă de diseară participă 16 luptători, români și străini, cei mai cunoscuți fiind Alexandru Lungu, Cătălin Zmărăndescu, Tolea Ciumac, Todd Medina (soțul Ralucăi), Gary Goodridge, Tom Erikson, Ross Cliffton și Bryan Pardoe. Dintre luptătorii din străinătate, Medina și Goodridge au palmaresele cele mai impresionante și au acumulat cea mai mare experiență. Todd Medina este privit cu mult respect de restul competitorilor, care l-au aplaudat cu un „Bine, Todd!”, ieri, la cântarul oficial, desfășurat la hotelul „Mamaia”. Fiecare meci va avea două runde de câte cinci minute. Cel mai interesant meci, dintre cele 8 ale galei, de la categoria 55 kg la +100 kg, se anunță cel de la categoria +100 kg dintre Alexandru Lungu și Tom Erikson, doi coloși de 160 kg. De altfel, Lungu a făcut spectacol ieri, când a pus doar un picior pe cântar, fiindu-i milă de biata ustensilă. „La super heavy weight, nu mai există cântar, de aceea Sandu s-a cântărit mai mult de poză. Oricum, cântarul mai mult de 120 kg nici nu ducea. A pus un picior și a sărit acul. Probabil că îl rupea dacă se urca cu totul pe el”, a zâmbit Raluca Sandu. Fiica președintelui FRF așteaptă cu nerăb-dare lupta dintre Lungu și Erikson, pentru că „sunt cam de aceeași valoare, au același ga-barit, 155 - 160 kg, și când pui doi oameni atât de masivi în ring iese spectacol cu siguranță”. Biletele costă 50 lei și sunt puse în vânzare la magazinele „Diverta“ din incinta mall-urilor Tomis și City Park, la arena „Tenis Club Idu“ și pe plaja „Privilege” din fața hotelului Iaki. Gala va avea oaspeți de seamă. Din lumea fotbalului, nu vor lipsi Mircea Sandu, Daniel Prodan sau Ionuț Lupescu, iar Hagi încă nu confirmase ieri după-amiază. Vor mai asista oameni de afaceri și din lumea mondenă. „Din punctul de vedere al luptelor, «Noaptea Judecății» va fi mai spectaculoasă decât primul show-ul organizat de noi în România, cel de la Ploiești, pentru că, la prima gală, din păcate, timpul a fost mai scurt și am fost limitați în ceea ce privește nivelul luptătorilor pe care i-am adus. La Ploiești, s-a disputat într-o incintă mai mică, aici va fi mai mult spațiu. Fiecare sportiv ia un onorariu pe care îl ia fiecare sportiv, dar există o primă în plus, dacă respectivul își câștigă lupta. La descalificare se oprește 50% din bursă”, a mai spus Raluca Sandu.