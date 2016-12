Candidaţi cu acte în regulă

Candidați cu acte în regulă

Fericiți au fost ieri, preț de câteva minute, toți cei ce râvnesc la fotoliul de primar al Constanței. Pe rând, agale, cu programare, ca la medic, însoțiți de susținători (cei care au avut!) s-au perindat pe holurile primăriei (la etajul al treilea funcționează Biroul Electoral Municipal) toți candidații la cea mai înaltă funcție în administrația locală. Cu dosarele la subraț, ieșeau mulțumiți, încrezători, unii chiar enervant de siguri pe ei că vor câștiga, și, unduindu-și frezele în fața doamnelor, și bătând „bărbătește” palma cu domnii care scoteau capetele de prin birouri, candidații la fotoliul de edil tomitan își încheiau descinderea cu o privire aruncată la biroul la care toți râvnesc. Ieri a fost ultima zi de depunere a candidaturilor. Astăzi știm, oficial, cine sunt cei care se bat la 1 iunie 2008 pentru funcțiile de primari, președinte de consiliu județean, consilieri locali și județeni și, mai ales, știm cine sunt cei dintre care noi va trebui să alegem. Mai buni, mai răi, aceiași… începând din 2 mai îi vom evalua în campania electorală oficială și vom decide pe cine vom pune ștampila la 1 iunie. Noutatea acestor alegeri constă în introducerea votului uninominal prin care urmează să fie ales și viitorul președinte al Consiliului Județean Constanța. Pedeliștii, fruntași la depunerea de liste Pedeliștii au fost primii care și-au înregistrat oficial candidaturile la birourile electorale. Dorel Constantin Onaca este candidatul la Primăria Constanța, iar Ion Popescu, aspirantul la fotoliul de președinte al Consiliului Județean Constanța. Listele pentru consiliul local și cel județean sunt deschise, de asemenea, de cei doi. Tot la funcțiile de consilieri locali mai aspiră și Mircea Iustian, Narciz Amza, Mădălina Popa, Dănuț Moisoiu, Cătălin Filișan, Florin Gheorghe, Mircea Banias, Maria Stavrositu cărora li se mai alătură alți 24 de candidați. Manea și consilierii lui Însoțit de primii zece candidați la consiliul local, Victor Manea s-a prezentat și el, ieri după-amiază, la Biroul Electoral Municipal unde a înregistrat candidaturile partidului pentru administrația locală. La ieșirea de la biroul electoral, Manea a declarat: „Sunt determinat să ajung primarul Constanței, pentru a rezolva problemele orașului, probleme care astăzi, actualei administrații i se par foarte mici, dar sunt foarte importante pentru cetățeni. Prima măsură pe care o voi lua va fi constituirea comitetelor consultative de cartier din care vor face parte toți președinții asociațiilor de proprietari, directorul școlii, directorul grădiniței, reprezentantul IMM-urilor, preotul paroh, imamul (dacă în cartier este și o geamie), polițistul de proximitate, medicul de familie și un consilier local. Vreau ca cei 27 de consilieri locali să capete greutate, să reprezinte pe cineva, nu ca acum. Vreau ca fiecare consilier să răspundă de un cartier, să știe ce se întâmplă acolo.” Pe primele zece poziții pentru consiliul local, alături de Victor Manea, se mai află: Constantin Matei, Ovidiu Cupșa, Aurel Butnaru, Baiazid Memiș, Gabriel Ioniță, Ionel Spătaru, Gheorghe Babu, Victor Rădulescu și Valentin Pândichi. Pentru șefia consiliului județean, liberalii l-au desemnat pe deputatul Gheorghe Dragomir. PRM mizează pe Rădulescu și Comănici Peremiștii s-au înscris și ei în cursa electorală din iunie. Radu Comănici, liderul PRM Constanța, a intrat în cursă pentru șefia Consiliului Județean Constanța, în timp ce Eugen Vasile Rădulescu este candidatul PRM la Primăria Constanța și cel care deschide și lista de consilieri locali. Pe aceeași listă se mai află Tiberiu Nemet, Mircea Stoian, Georgeta Popescu, Cătălin Boboc, Horia Căliminte, Rodica Lăpuște, Ion Mo-raru, Iordan Gheorghe, Daniela Park. Conservatorii, cei care păreau până acum că vor rămâne fără candidat la primărie, au înregistrat ieri la Biroul Electoral Municipal candidatura actorului Lucian Iancu pentru funcția de edil. Pentru șefia Consiliului Județean Constanța se va bate Viorel Marian Pană. Mircea Alexandru, candidatul romilor la Primăria Constanța Romii au și ei un candidat la Primăria Municipiului Constanța în persoana lui Mircea Alexandru, președintele Partidei Romilor „Pro Europa”. Formațiunea a depus ieri la Biroul Electoral Municipal candidatura lui Mircea Alexandru pentru funcția de edil al municipiului Constanța precum și o listă de 24 de candidați pentru Consiliul Local. Romii au preferat să candideze de unii singuri după ce la alegerile din 2004 au susținut, fără niciun rezultat, PSD. Măndilă, candidat PNG la șefia CJ PNG va merge în alegerile locale din iunie pe mâna avocatului Cătălin Dancu, la Primăria Constanța, și George Măndilă, la șefia Consi-liului Județean Constanța. Pe buletinele de vot de la alegerile de la 1 iunie vom mai regăsi, printre alții, și candidații PIN, PER, PSD - Constantin Titel Petrescu, PPPS, Partidul Verde, Forța Democrată din România, PNȚCD, UPSC. Începând de mâine vom reveni cu amănunte despre fiecare formațiune politică înscrisă în cursa electorală pentru localele din iunie. Mazăre, „operat la stomac”, Gabi Stan, cu vărsat de vânt Nu întâmplător, am lăsat la urmă candidații PSD. Negocierile din sânul partidului s-au derulat pe toată durata zilei, social - democrații ajungând la birourile electorale în jurul orei 19,40. Marele absent a fost însuși candidatul la Primăria Constanța, actualul edil, Radu Mazăre. Potrivit declarațiilor lui Nicușor Constantinescu, Mazăre „a suferit o intervenție chirurgicală la stomac și are repaus 24 de ore”. Indisponibil a fost și Gabi Stan, viceprimarul care se regăsește pe listele pentru consiliul local, acesta fiind bolnav de vărsat de vânt. Prima oprire a echipei PSD a fost la Biroul Electoral Municipal, unde a depus, nu fără peripeții, listele pentru primărie și pentru consiliul local. Prima cu probleme a fost chiar lista pe care figura candidatul la Primăria Constanța, adică Radu Mazăre. Lista era semnată de către Mircea Geoană, președintele partidului, și nu așa cum prevede legea (L67/2004, modificată prin OG 20/2008 art. 45), de către conducerea organizației județene de partid. Deși inițial președintele biroului electoral a ridicat această problemă, listele au fost acceptate în această formă, după ce Nicușor Constantinescu a invocat, în apărarea social - democraților, statutul partidului. Probleme au fost și la candidatura lui Nicolae Moga, acesta lăsând necompletată declarația la capitolul colaborare cu securitatea. I-a completat-o însă, în fața președintelui biroului și a celorlalți membri, Nicolae Nemirschi. Cu Martin sau fără Martin… După ce au făcut ultimele retușuri în documente la Biroul Electoral Municipal, social - democrații s-au mutat la Biroul Electoral Județean. Și aici, listele au fost luate la verificat de către membrii biroului. Totul a fost în regulă până la documentele lui Eduard Martin. Acesta, candidat pentru consiliul județean, nu semnase nici un document dintre cele existente în dosare, lucru care a agitat puțin audiența. Dacă Cristian Darie pretindea că vorbea cu Martin la telefon, acesta plângându-se că nu se poate deplasa la birou pe motiv că este grav bolnav („are febră 40 de grade”, susținea Darie), Nicușor Constantinescu solicita membrilor biroului îngăduința de a permite ca Martin să se prezinte astăzi pentru a semna. La refuzul președintelui BEJ, Cristian Darie a luat documentele cu pricina, pretinzând că pleacă la Eduard Martin acasă pentru a i le duce la semnat. Din bâlbâielile social - democraților reieșea, însă, că Eduard Martin nu ar fi avut posibilitatea de a semna, el fiind, probabil, plecat din Constanța la acea oră, lucru confirmat ulterior de surse din partid. Până la închiderea ediției, Eduard Martin nu ajunsese la sediul Biroului Electoral Județean, motiv pentru care se punea problema retragerii lui de pe liste.