Candidat surpriză la preşedinţia SUA

Candidat surpriză la președinția SUA

Ştire online publicată Luni, 25 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Magnatul Michael Bloomberg, proprietarul unui trust media și fost primar al orașului New York, le-a cerut consilierilor să elaboreze un plan pentru eventuala sa candidatură, ca independent, la funcția de președinte al Statelor Unite, informează cotidianul The New York Times.Consilierii omului de afaceri, a șaptea cea mai bogată persoană din Statele Unite și a 13-a din lume, au declarat că Bloomberg este încurajat să candideze în contextul în care în tabăra republicană domină Donald Trump, iar în cea democrată se observă o ascensiune a lui Bernie Sanders, care se pare că o va depăși pe Hillary Clinton.Michael Bloomberg, care are o avere estimată la 41 de miliarde de dolari, s-a gândit și în trecut să candideze la funcția de președinte al SUA ca independent, dar a ajuns mereu la concluzia că nu putea câștiga.Ținând cont de situația politică înaintea scrutinului din 2016, Bloomberg este încrezător că ar avea o șansă.Michael Bloomberg, în vârstă de 73 de ani, a făcut pași concreți spre lansarea campaniei electorale, indicându-le prietenilor și consilierilor că ar vrea să aloce un miliard de dolari din fonduri proprii în acest scop.