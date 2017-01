Declarație în instanță a bărbatului care și-ar fi violat fiica

„Când să sap groapa să mă omor am fost arestat”

Ieri, în fața magistraților de la Curtea de Apel Constanța, Ziadin Enver, bărbatul de 40 de ani, judecat pentru comiterea infracțiunilor de viol, loviri sau alte violențe și incest, a susținut că vrea să fie cercetat în stare de libertate, pentru că nu ar fi încălcat nicio lege. El a spus că partea vătămată, respectiv fiica lui, a depus mai multe plângeri pe numele său. „Când să sap groapa să mă omor am fost surprins de organele de urmărire penală, care au venit și m-au arestat” - a declarat inculpatul în fața magistraților. Pe de altă parte, procurorii susțin că, la data de 3 martie a.c., victima a fost amenințată cu moartea de către inculpat, iar la data de 12 martie, minora a declarat consilierilor că locuiește în continuare cu inculpatul, care o bate să-și retragă declarațiile. În prezent, ea se află într-un centru de primire a minorilor. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins recursul individului și au decis judecarea lui în stare de arest preventiv. Ziadin Enver a fost arestat, săptămâna trecută, pentru că ar fi amenințat victima ca să-și schimbe declarațiile. Anul trecut, tot judecătorii constănțeni au dispus, contrariind multă lume, cercetarea în stare de libertate a bărbatului. Potrivit rechizitoriului, în perioada decembrie 2007- mai 2008, Enver Ziadin ar fi obligat-o, prin violență și amenințare, pe Aiten G., fiica sa de 13 ani, să întrețină relații sexuale normale. Raporturile au avut loc în grajdul din curtea casei. Copila susține că prima dată când a fost violată, agresorul s-a folosit de un spray paralizant pentru a profita de ea. Totodată, fata spune că, în timpul contactului sexual, a simțit o durere groaznică și a realizat că tatăl ei are o bilă pe penis. Minora și-a reclamat tatăl la Poliție după ce, pe 20 mai 2008, după ce s-a întors de la școală și a fost bătută de acesta cu o curea de distribuție de ventilator din cauciuc. Anchetatorii susțin că Aiten G. a primit 30 de lovituri pe spate și în zona feselor. Din raportul de constatare medico-legală rezultă că minora prezintă leziuni traumatice ce au putut fi produse prin loviri de corpuri dure liniare, având nevoie de 6 -7 zile de îngrijiri medicale. Mai mult, copila prezenta multiple echimoze violacee pe ambele fese. În urma examinării medicale, s-a constatat că fata era însărcinată în trei luni, Enver Ziadin fiind tatăl copilului. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Constanța a luat măsura întreruperii sarcinii. Luat la întrebări de oamenii legii, individul nu a recunoscut că și-a violat fiica. El a susținut că a bătut-o, dar a negat că ar fi violat-o. Deși în certificatul de naștere al fetei nu apare numele tatălui, bărbatul a recunoscut că este tatăl copilei. De altfel, individul nu este la prima abatere de acest gen, el are la activ două condamnări pentru violuri comise în aceeași modalitate. În urmă cu șapte ani, Ziadin a întreținut contact sexual forțat cu sora concubinei sale, care avea 14 ani. Din acest motiv, lui Enver Ziadin i s-au interzis prin hotărâre judecătorească drepturile părintești. Cu toate acestea, bărbatul a continuat să răspundă de îngrijirea minorei, precum și a celorlalți trei copii minori rezultați dintr-o altă relație.