Când luăm antibiotice

Românul e obișnuit să ia antibiotice chiar și pentru o banală răceală. Statisticile arată că antibioticele ocupă locul trei în topul vânzărilor de medicamente, după cele pentru boli cardiovasculare și pentru boli nervoase. Specialiștii avertizează că antibioticul nu se ia la întâmplare, pentru că poate face mai mult rău decât bine. Terapia cu antibiotice vizează bacteriile, nu virusurile. Nu orice afecțiune care debutează cu febră trebuie tratată cu antibiotice - spun medicii. „Fii deștept! Află când sunt folositoare antibioticele” - sub acest îndemn s-a desfășurat, ieri, Ziua Europeană a informării privind antibioticele. „După mai bine de 50 de ani de folosire pe scară largă a antibioticelor, s-a ajuns, în prezent, într-o situație delicată. Din cauza folosirii pe scară largă a acestora, și în medicina umană, și în cea veterinară, a crescut și rezistența bacteriană și virală”, a explicat dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Supradozarea sau administrarea greșită a antibioticelor poate determina apariția și dezvoltarea unor bacterii rezistente la antibiotice - spun medicii. Astfel, la o viitoare îmbolnăvire, când am putea avea nevoie de un antibiotic pentru o infecție bacteriană, s-ar putea ca acesta să nu mai fie eficient. Anotimpul rece este sezonul infecțiilor respiratorii, al virozelor. Manifestări precum tusea sau febra ridicată sperie mai ales mămicile care sunt tentate sa administreze copilului antibiotic. Dar febra nu cedează, iar mama intrată în panică crede că alt antibiotic, cu un spectru mai larg va rezolva problema. Greșit! Dacă ai gripă sau o simplă răceală, antibioticele nu sunt folositoare în niciun fel. Răceala și gripa sunt cauzate de virusuri și nu de bacterii. Dacă, în cazul unei infecții virale iei antibiotice fără recomandarea medicului, infecția nu va fi vindecată. În plus, pot apărea efecte secundare, care agravează suferința. Nu trebuie să luăm antibiotice fără recomandarea medicului, iar în cazul în care el ne prescrie un astfel de tratament nu trebuie să sărim peste doze. O infecție banală a căilor respiratorii superioare poate fi tratată cu succes fără antibiotice. Medicii spun că vă veți simți mult mai bine dacă beți mai multe lichide, în special ceai cald, luați vitamina C, vă odihniți suficient, folosiți medicamente simptomatice. Pentru prescrierea unui antibiotic sunt necesare analize care să determine un diagnostic bacteriologic. Spre exemplu, în cazul unei infecții urinare, abia în urma unei uroculturi se va alege antibioticul cel mai eficient în funcție de germenul care a produs boala. În lipsa acestei analize, administrarea la întâmplare a unui antibiotic, pe lângă faptul că nu va duce la tratarea afecțiunii, va da posibilitatea bacteriei respective să dezvolte rezistență, iar în acest caz afecțiunea va fi extrem de greu de tratat. Specialiștii subliniază că antibioticul nu se alege la întâmplare, ci numai în urma consultului medical, că nu este util în infecțiile virale și că administrarea greșită duce la creșterea rezistenței tulpinii virusului sau bacteriei ce a produs îmbolnăvirea.