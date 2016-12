Cancerul lui Hugo Chavez este în 'fază terminală', susţine un ziarist american

Cancerul lui Hugo Chavez este în 'fază terminală', susține un ziarist american

Ştire online publicată Joi, 31 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cancerul de care suferă președintele Venezuelei, Hugo Chavez, este 'în fază terminală' și este 'puțin probabil' ca el să mai fie în viață la alegerile din luna octombrie, a afirmat ieri ziaristul american Dan Rather de la postul de televiziune HDNet, citat de agenția EFE.Potrivit ziaristului american, care citează 'o sursă foarte respectată și apropiată de Chavez, care cunoaște starea sa de sănătate și istoricul lui medical', liderul venezuelean ar suferi de rabdomiosarcom metastazic, un tip de cancer foarte agresiv, care în cazul său ar fi acum în faza terminală. 'Sursa afirmă că prognosticul este foarte grav și crede că Chavez mai are numai câteva luni de trăit, în cel mai fericit caz', mai spune Rather.După ce a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și ședințe de chimioterapie în Cuba pentru a se trata de cancerul descoperit anul trecut în luna iunie, liderul de la Caracas intenționează să participe la alegerile prezidențiale pentru a obține un al treilea mandat, dar mai multe surse citate de Rather se îndoiesc că el mai poate supraviețui până atunci.Dan Rather, un reputat ziarist american, care a fost mult timp prezentator de știri la postul de televiziune CBS, a subliniat că informația cu privire la tipul de cancer al lui Chavez și la gravitatea acestuia provine dintr-o 'singură sursă' și, în ciuda veridicității acesteia, 'nu a fost confirmată până în prezent' dintr-o a doua sursă.