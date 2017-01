Cancerul la sân are un nou leac

Un medicament ieftin, folosit pentru tratarea unei boli degenerative a oaselor, ajută la stoparea imediată a cancerului la sân, dacă este combinat cu un medicament pentru chimioterapie. Tratamentul costă sub 1.000 de lire sterline pe an și este testat, în prezent, pe 3.000 de femei. Acidul zolendronic, folosit pentru tratarea așa-numitei boli a oaselor fragile - osteoporoză imperfectă, a fost combinat cu doxorubicinul, utilizat în chimioterapie, iar rezultatul a dus la stoparea imediată a creșterii tumorilor canceroase. Tratamentul, care a fost descoperit în urma cercetărilor unei echipe de la universitățile Sheffield, Anglia și Kuopio, Finlanda, ar putea fi aprobat pentru pacienți în mai puțin de doi ani, relatează NewsIn. Potrivit cercetătorilor, tratamentul determină celulele canceroase să se autodistrugă și, de asemenea, blochează alimentarea tumorilor cu oxigen și nutrienți. Testele făcute pe șoareci au arătat că acidul zolendronic, administrat la 24 de ore după doxorubicin, a oprit creșterea tumorii în procent de 99,99%, conform Revistei Institutului Național de Cancer din Anglia. Combinația de medicamente este testată, în prezent, pe 3.000 de femei, iar rezultatele vor fi vizibile în șase luni. Tratamentul cu acid zolendronic costă sub 1.000 de lire sterline pe an, ceea ce înseamnă mai puțin de cinci la sută din prețul medicamentului minune folosit, în prezent, pentru cancer, Herceptin. „Prețul unei cutii de Herceptin cu un flacon pentru perfuzie este de 2414 lei, preț pentru luna august”, ne-a explicat un farmacistul din Mangalia.