După 25 de ani

Canalul navigabil comunist ne asigură statutul european

În urmă cu 25 de ani, pe 26 mai 1984, la ora 8:45, Nicolae Ceaușescu tăia panglica de inaugurare a „monumentului de progres socialist”, canalul Dunăre – Marea Neagră (CDMN). Construcția canalului, care s-a făcut „cu burghezia și împotriva burgheziei” (Ana Pauker), a durat opt ani. Peste 20.000 de oameni au muncit pe cel mai mare șantier din Europa, 24 de ore din 24, locuind în faimoasele „orașe de carton”. Ca volum al excavațiilor, canalul Dunăre – Marea Neagră ocupă primul loc în lume, întrecând canalele Suez și Panama. Proiectul a fost inițiat de Nicolae Ceaușescu, care a rămas impresionat de canalele văzute în Olanda și Anglia. Totuși, adevăratul artizan al canalului și, mai mult, al modului în care s-a „recrutat” forța de muncă, este nimeni altul decât Stalin. Din jurnalul lui Marin Preda aflăm că Gheorghiu-Dej l-a vizitat pe Stalin și i s-a plâns că burghezia „sapă fundația comunismului”, subminând autoritatea regimului. Drept răspuns, Stalin a pus mâna pe o hartă și a zis: „Faci un canal între Dunăre și mare și pui intelectualii să îl sape. Scapi de ei și fertilizezi și Dobrogea, că am fost informat că este teren arid”. Pentru acele vremuri, canalul Dunăre – Marea Neagră este o construcție impresionantă. Ca să egalăm performanța, ar trebui să construim astăzi zgârie-nori de doi kilometri înălțime sau orașe plutitoare. Doar că nu prea mai avem intelectuali. Mai mult, după 25 de ani, canalul se înscrie perfect în politica comunitară de transporturi pe apă. „Canalul a ajuns la o vârstă la care poate fi catalogat drept o investiție matură. Are un renume european, a depășit de mult stadiul de realizare comunistă pentru binele națiunii. Face parte din coridorul 7 paneuropean și multe țări din UE caută modalități de a transporta mărfuri, dinspre portul Constanța, pe canal, spre centrul continentului, unde este cea mai mare nevoie de materie primă”, a declarat ieri Valentin Zeicu, directorul general al CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța. Tot ieri, ACN i-a premiat pe cei 130 de angajați care a lucrează de peste 20 de ani în cadrul companiei. De altfel, există specialiști care sunt angajați la ACN de peste 30 de ani, cu mult înainte ca CDMN să fie dat în folosință. În total, 420 de persoane lucrează la administrarea canalului, ei fiind recompensați ieri cu prime special de aniversare, în valoare de 600 lei, din spusele reprezentanților ACN. *** Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost evaluat la circa 2 miliarde euro, plus 3.500 hectare de teren, cu o valoare pre-criză de aproximativ 200 milioane euro. Cel mai important client al ACN rămâne centrala nucleară de la Cernavodă, care utilizează 70% din apa de pe canal pentru răcirea reactoarelor. În 1984, canalul fusese gândit pentru a deservi mamuții industriali de la Călărași și Galați. În prezent, combinatul de la Călărași a dispărut, Mittal Steel Galați fiind unul dintre cei mai mari transportatori pe canal, cel puțin înainte de startul crizei economice. CDMN are o lungime de 64,410 kilometri și leagă portul Constanța Sud Agigea de Dunăre, prin ecluza de la Cernavodă. Dimensiunile sale permit accesul convoaielor de până la 296 metri lungime și 22,8 metri lățime. Canalul este o alternativă mai ieftină și mai scurtă cu 4.000 kilometri pentru transportul de mărfuri spre centrul Europei, în comparație cu ruta ocolitoare prin porturile din nordul continentului.