Canalul Dunăre – Marea Neagră împlineşte 24 de ani

Canalul Dunăre – Marea Neagră împlinește 24 de ani

Astăzi se împlinesc 24 de ani de la deschiderea oficială a navigației pe canalul Dunăre – Marea Neagră. Canalul a fost construit în opt ani, fiind inaugurat pe 26 mai 1984, și leagă traficul maritim prin portul Constanța de traficul fluvial pe apele interioare europene. Ruta de transport astfel creată are ca avantaj costurile reduse pentru o gamă largă de mărfuri. În plus, transportatorii care vor să ajungă la Marea Neagră economisesc foarte mult timp și bani, întrucât nu trebuie să urmeze cursul Dunării de la Cernavodă până în deltă. „În plus, transportul pe apă este cel mai ieftin și ecologic mod de tranzit”, spune Ovidiu Cupșa, directorul general al Administrației Canalelor Navigabile (ACN) Constanța.