Canal de televiziune dedicat refugiaţilor, lansat în Germania

Canal de televiziune dedicat refugiaților, lansat în Germania

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un canal de televiziune dedicat refugiaților, H2D, a fost lansat în Germania de grupul german Handshake2Deutschland.Canalul free-to-air are conținut disponibil în mai multe limbi și va fi distribuit pe rețeaua de cablu Unitymedia, de satelitul Astra, precum și pe platforma online Zattoo, începând din această săptămână, informează broadbandtvnews.com.H2D a stabilit parteneriate cu radiodifuzori precum France 24 și Euronews, dar și cu furnizori de filme educaționale, precum Goldene Zeiten, Deutschland für Anfänger și MaroWeltShow. Designul H2D a fost creat de agenția Me Happy, cu sediul în Munchen.„Integrarea refugiaților este o sarcină pentru întreaga noastră societate, iar companiile de media joacă un rol în acest demers. H2D îi va ajuta pe refugiați să se simtă ca acasă în societatea germană. De asemenea, canalul va învăța refugiații ce presupune cultura germană și care sunt valorile care stau la baza constituției. Am dori să le mulțumim partenerilor noștri de distribuție Unitymedia și Astra pentru sprijinul acordat în acest proiect și extinderea canalului, precum și partenerilor noștri de conținut pentru munca lor excelentă”, a spus Frank Apfel, CEO al H2D.Obiectivul H2D este de a familiariza refugiații rezidenți pe termen lung cu societatea și stilul de viață din Germania, să îi ajute să se descurce în viața de zi cu zi și să învețe limba germană. Pe lângă programele în limba germană, canalul de televiziune oferă știri și programe de interes în engleză și în arabă despre evenimente de importanță globală și alte subiecte.