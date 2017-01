Canada se pregătește să elimine vizele pentru toți cetățenii din UE

3

Nasol de romanii de acolo

Romanii care traiesc acum in Canada vor avea de suferit,pentru ca vor navali tiganii si alte scursuri care nu ar fi obtinut vize in veci si vor face ca toti romanii sa fie considerati apoi ca tiganii aceia. Ori poate ca in Canada se va actiona altfel impotriva delicventilor si cine stie,mai crapa niste hoti...