Băieții antrenorilor Nicolae Forminte și Petre Grigoraș au luat titlul cu FC Farul la juniori A

Campioni din tată-n fiu

Antrenorii Nicolae Forminte (coordonatorul lotului olimpic de gimnastică al României) și Petre Grigoraș (principalul Oțelului, fost la Farul) sunt tare mândri de băieții lor, fotbaliști, Dragoș, respectiv Alexandru, care au devenit campioni naționali cu FC Farul la juniori mari (19 ani). Ce-și poate dori mai mult un părinte decât să-și vadă copilul călcându-i pe urme. Nicolae Forminte e arhicunoscut, a adunat titluri și medalii cu gimnastele, iar Petre Grigoraș a avut o contribuție importantă, ca jucător, la campionatul cucerit de Levski Sofia în sezonul 1993/1994. Acum a venit rândul băieților lor, Dragoș și Alexandru, care au luat titlul la juniori A (născuți în anul 1989) cu FC Farul. Ambii au fost oameni de bază în campania din acest sezon a „rechinilor“, încheiată fericit cu victoria din finală. Dragoș e atacant și a marcat primul gol din ultimul act, iar Alexandru, care, atunci când aleargă, îți aduce aminte de sprinturile tatălui său, joacă mijlocaș dreapta, poziție din care a înscris și el de multe ori. „În primul rând, apreciez performanța întregii echipe, fotbalul fiind un sport colectiv. Apoi, sunt mulțumit și ușurat că Dragoș a reușit să iasă campion fără să mă aibă alături. Aș fi putut să-l ajut mult, dar asta este situația, stau mai mult la Deva decât acasă. Sunt mândru de Dragoș. Pentru mine, acest titlu echivalează cu o medalie la Jocurile Olim-pice și vine ca un balon de oxigen în această perioadă stresantă din preajma JO“, a declarat Nicolae Forminte, pentru „Cuget Liber”. Antrenorul e bucuros și că băiatul său a reușit să îmbine armonios școala cu fotbalul. „Dragoș e elev la «Mircea» și învață bine, deși îi e mult mai greu decât majorității colegilor lui, care sunt la liceu de profil. Le mulțumesc profesorilor că l-au înțeles”, ne-a mai spus antrenorul gimnastelor. „Mă bucur enorm pentru Alexandru, pentru că știu că, în primul rând, e meritul lui. Nu ascund că a avut de suferit pentru că-l cheamă Grigoraș. Însă el e un caracter puternic și nu a renunțat. Alții nu ar fi rezistat. A dovedit că nu e un jucător modest, care trăiește în spatele unui nume. A crescut în valoare și sunt convins că va ajunge un fotbalist bun. De altfel, el îmi și spunea că, dacă, până la 21 - 22 ani, nu joacă în Liga 1, se lasă de fotbal. E foarte ambițios. Sunt mândru că are rezultate bune și la școală”, ne-a spus și Petre Grigoraș. Tehnicianul Oțelului crede că postul pe care joacă acum Alex, mijlocaș dreapta, i se potrivește mai bine decât atacant, cum îi plăcea tânărului, de unde și numărul 9 pe care-l poartă. „Are calități pentru jocul de bandă, în viteză. E suplu, nu masiv, precum un vârf”, îl analizează antrenorul. I-a furat secretele lui Raul Dragoș Forminte vrea să ajungă întâi să joace la echipa mare a Farului. Dacă ar fi să aleagă apoi o altă echipă din țară, aceea ar fi Steaua, cu care ține de mic. Formația favorită din străinătate e Real Madrid, de la care îi place cum joacă Raul. „De la el, din fața televizorului, am învățat multe. La Națională, favoritul meu e Mutu, joc pe același post ca el”, declară Dragoș. Faristul se simte bine în postura de campion. „Am muncit mult în acest an, ca și în cei trecuți, de altfel. Secretul? Munca și ambiția, dublate de talent. Am fost onorați că avem oameni importanți alături de noi acum, la final“, a mai spus fiul lui Forminte. Îi place stilul lui Cristiano Ronaldo „Sunt onorat că sunt campion. E un titlu la care visez de când m-am apucat de fotbal. Are și o semnificație aparte: îmi încheie junioratul cu un succes major. Sper ca, în continuare, să progresez tot mai mult. În primul rând, îmi doresc să debutez la echipa mare a Farului. Nu am o echipă preferată. Îmi place stilul lui Cristiano Ronaldo, dar nu vreau să imit pe cineva, vreau să fiu eu însumi. Cheia succesului: motivația personală, nu neapărat cea financiară, munca, seriozitatea și sacrificiile“ Alexandru Grigoraș