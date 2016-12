Campania electorală din SUA

Ştire online publicată Vineri, 14 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cotidianul New York Times a publicat, miercuri seară, mărturiile a două femei agresate sexual de candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump. Povestea uneia s-ar fi petrecut într-un avion, iar a celeilalte, în Trump Tower, celebrul zgârie-nori al magnatului, din districtul newyorkez Manhattan.Într-o înregistrare din 2005, dezvăluită recent, Trump se lăuda cum face femeilor exact lucrurile descrise de cele două - le prinde cu mâinile de părțile intime, le sărută etc. Întrebat, duminica trecută, în timpul celei de-a doua dezbateri transmise în direct la televiziune cu adversara sa, democrata Hillary Clinton, el a răspuns însă categoric „nu” și „n-am făcut asta”.Staff-ul de campanie al lui Trump a dezmințit articolul de presă menționat. „Întreg articolul este ficțiune, iar lansarea de către New York Times a unei defăimări complet false, coordonate a domnului Trump pe o temă ca aceasta, este periculoasă”, a declarat consilierul pentru comunicații Jason Miller, într-un comunicat preluat de Reuters.