Camerista care îl acuză pe Strauss-Khan a minţit

Camerista care îl acuză pe Strauss-Khan a mințit

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Credibilitatea cameristei care îl acuză pe fostul director al FMI, Dominique Strauss-Kahn, de agresiune sexuală este pusă sub semnul întrebării, după ce procurorii au descoperit transferuri suspecte de bani în contul său și că aceasta are legături cu traficanți de droguri, relatează NewsInÎn aceste condiții, procurorii s-au întâlnit, joi, cu avocații apărării și au discutat despre o eventuală renunțare la acuzații.Strauss-Kahn a fost pus sub acuzare, printre altele, pentru agresarea sexuală a cameristei la începutul lunii mai, când aceasta îi curăța camera de hotel din New York.Inițial, procurorii au insistat pe caracterul presupusei victime, în vârstă de 32 de ani - o mamă singură, muncitoare, care a cerut azil când a imigrat în SUA din Guineea - însă surse din interiorul anchetei au declarat că aceasta a mințit în repetate rânduri după formularea acuzațiilor inițiale.Camerista ar fi sunat un bărbat aflat în închisoare, pentru deținerea a aproape 200 de kilograme de marijuana, la o zi de la presupusa agresiune. În cursul conversației telefonice, cei doi ar fi discutat despre avantajele unei acțiuni în justiție.Procurorii au descoperit discrepanțe și între ceea ce le-a spus despre cererea sa de azil și conținutul documentului. În plus, în contul său bancar au fost transferați 100.000 de dolari în ultimii doi ani, pe care nu a putut să îi explice.Strauss-Kahn a pledat nevinovat de agresiune sexuală, iar avocații au sugerat că orice contact sexual a fost consensual.Testele criminalistice au furnizat dovezi ale unui contact sexual între cameristă și francezul în vârstă de 62 de ani, considerat anterior cel mai puternic candidat la următoarele alegeri prezidențiale. Strauss-Kahn a fost eliberat în schimbul unei cauțiuni de cinci milioane de dolari și locuiește în prezent într-o casă luxoasă din Manhattan, sub supraveghere permanentă.