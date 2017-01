Calcă-ţi banii în picioare!

Calcă-ți banii în picioare!

Covor cu inserții de cristale Swarovski, 1,7 pe 2,4 metri, circa 1.800 euro. Să intri în casă încălțat și să acoperi cristalele cu zăpadă amestecată cu noroi și îngălbenită de câinii comunitari, de neprețuit. Cum era de așteptat, experții în amenajări interioare și-au dat deja cu părerea la început de an, anunțând revenirea în forță a covoarelor. În trend sunt acum covoarele din piele sau blană de animal mort sau cele din mătase (!!!), cu inserții de metal și cristale Swarovski, cât să cadă copiii sau musafirii beți și să își rupă dinții în ele. Neinformații demodați, care se uită acum la covoarele de sub ei și citesc articolul în cauză, nu trebuie să își facă nicio grijă. Covoarele trendy sunt gândite pentru interioare trendy, minimaliste, și pentru tâmpiți care sunt în stare să cheltuie 1.000 lei pe un petic de lână de 2 metri pătrați. De asemenea, nu mai ține faza cu „Al meu e mai mare, deci sunt mai bazat”. Nu. Acum sunt la modă covoarele MICI, de 1,7x2,4 metri sau 1,4x2,0 metri. Așa că puneți mâna pe foarfecele de tăiat via și segmentați cu precizie covorul gigant din sufragerie, care intră sub canapea și bibliotecă. Din punct de vedere cromatic, e bine să vă limitați la o singură culoare sau la inserții subtile de două-trei culori. În plus, dacă banii nu v-au orbit încă judecata, e bine să țineți cont și de culoarea camerei în care vreți să puneți covorul. (Exemplu: Perete albastru+Covor galben=LOVE). Culorile în vogă sunt griul, bejul, maroul, roșul și portocaliul. Combinațiile alb-negru sunt întotdeauna binevenite. Nu în ultimul rând, pe fondul creșterii gradului de depresie în rândul populației cu bani, movul și rozul intră fix în lumina reflectoarelor (Cuget Liber nu își asumă răspunderea pentru cititori nesăbuiți care își cumpără covoare roz și mor apoi de tristețe).