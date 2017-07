Călătoriţi în Marea Britanie? Veţi fi învăţaţi cum să faceţi faţă unui atentat terorist

Călătoriți în Marea Britanie? Veți fi învățați cum să faceți față unui atentat terorist

Ministerul britanic de Externe și industria turismului au realizat un film prin care învață turiștii ce să facă în cazul unor atacuri teroriste, după valul de atentate din ultimii ani, relatează The Independent. Filmul de patru minute prezintă un atac armat într-un hotel.În iunie 2015, 30 de turiști britanici au fost uciși de un bărbat înarmat care a atacat un hotel din Sousse, Tunisia. Elemente din acea tragedie au fost incluse în film, de exemplu imaginea unei femei care zace pe jos, aparent ucisă. Mesajul filmului pentru turiști este „fugiți, ascundeți-vă, spuneți”. Mai exact, oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze cât mai mult de locul atacului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, oamenii trebuie să găsească un loc cât mai sigur să se ascundă și, atunci când nu este un pericol, să informeze poliția.Mesajul a fost lansat prima dată de Poliția britanică în decembrie 2015, după atacurile de la Paris, în care au fost uciși 130 de oameni, potrivit news.ro.„Încurajez oamenii să se uite la acest film înainte să plece în vacanță. Deși nu există nicio informație precisă că vor fi vizați turiști britanici în această vară, prezintă o serie de pași simpli pe care îi putem face cu toții pentru a reduce la minim impactul unui atac, dacă are loc”, a explicat directorul pentru Securitate Națională și Contraterorism din Ministerul de Externe de la Londra, Lord Ahmad.„Vrem ca oamenii să se gândească la acest film ca la filmele cu instrucțiuni de siguranță pe care companiile aeriene le prezintă înainte de decolare. Nu se așteaptă să se întâmple ceva rău, dar este o precauție rezonabilă să le arătăm oamenilor ce să facă”, a afirmat coordonatorul național pentru inițiativa „Protect and Prepare”, detectivul Scott Wilson.Între timp, asociația de turism ABTA coordonează antrenarea angajaților din turism pentru a detecta obiecte sau activități suspecte și pentru a ști ce să facă în cazul unui incident major. Până în prezent au fost pregătiți 23.000 de oameni.