Călătorii frauduloşi ai RATC ar putea plăti 25 lei amenda

Călătorii frauduloși ai RATC ar putea plăti 25 lei amenda

Un constănțean care a fost prins fără bilet de călătorie pe mijloacele de transport în comun a ajuns la concluzia că, la Constanța, în loc să plătească 50 de lei, cât este amenda minimă, ar putea plăti 25 de lei, jumătate din minimul amenzii, care este 50 de lei. Toate informațiile pe care el se bazează sunt precizate la articolul nr. 28 ale Ordonanței nr. 2/2001, hotărâre care este citată în procesul verbal primit de fiecare contravenient. Dacă sunteți prins în mijloacele de transport în comun din Constanța fără bilet de călătorie și refuzați să plătiți amenda pe loc, se încheie un proces verbal între contravenient și agentul constatator, proces verbal care invocă HCLM nr. 89/2001 modificată și Ordonanța de Guvern nr. 2/2001. Amenda minimă 50 lei După ce a fost prins fără bilet de călătorie, un bărbat a analizat cu atenție procesul verbal și a constatat că articolul de lege care este trecut pe procesul verbal stabilește că el trebuie să plătească jumătate din minimul amenzii stabilite prin procesul verbal. „În temeiul HCLM nr. 89/2001 modificată, coroborată cu O.G. nr. 2/2001 actualizată, RATC aplică sancțiunea amenzii contravenționale în limita minimă de 50 lei și limita maximă de 100 lei”, ne-a răspuns Dumitru Coiciu, directorul general al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța. Dacă amenda minimă este de 50 de lei, fraudulosul ar trebui să plătească, în conformitate cu Ordonanța nr. 2/2001, citată de reprezentanții regiei în procesul verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul consta-tator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Doar că, la Constanța, a fost luată decizia de a sancționa contravenientul cu amendă maximă. „RATC-ul, prin procesul verbal, stabilește amenda maximă”, a precizat di-rectorul RATC. Dumitru Coiciu a completat: „Sub incidența actelor normative enunțate anterior, contravenientul are posibilitatea achitării pe loc a sumei de 50 lei sau în termen de 48 de ore, reprezentând jumătate din cuantumul stabilit prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției”. 165.825 lei, bani încasați în plus de regie Am luat procesul verbal nr. 1.827, încheiat de agentul constatator Elena Enescu, document care are stipulat, în partea de jos, că în termen de 48 de ore se poate achita suma de 50 lei, reprezentând jumătate din minimul amenzii stabilite prin procesul verbal. Însă jumătate din minimul amenzii este 25 lei, nu 50 lei. Am cerut părerea unui jurist pentru a vedea dacă facem vreo confuzie, iar răspunsul a fost următorul: „Fac un abuz de putere. Este o confuzie în tot procesul verbal și se contrazic singuri. De ce au mai stabilit un minim și un maxim dacă ei oricum dau maxim? În plus, cuantumul amenzii este tipărit din start și nu mai lasă loc de aplicare a amenzii minime. Din moment ce legea îți dă voie să alegi, ori minim, ori maxim, nu tipărești. Apoi, în partea de jos a procesului verbal, ei spun clar că 50 lei reprezintă jumătate din minimul amenzii stabilite prin procesul verbal, ori minimul amenzii este de 50 lei, nu 100 lei. Pentru a intra în legalitate, ar trebui modificat HCLM-ul”, ne-a explicat Carmen Dumitru, jurist la „Cuget Liber”. De la începutul anului, RATC a aplicat 6.993 de amenzi contravenționale, din care 6.633, amenzi aplicat pe loc, așa cum ne-a spus Mihaela Petcu, șef oficiu juridic în cadrul RATC. „Diferența de 360 reprezintă amenzile cu proces verbal încheiat”, a mai adăugat Mihaela Petcu. Concluzia pe care o putem trage este că regia a încasat 165.825 lei în plus, bani care ar trebui să ajungă înapoi la contravenienți. Se vor mări amenzile Și, cum regia consideră că ar putea încasa sume mult mai mari, s-a gândit să mărească amenzile. „Vom mări amenzile între 100 și 500 lei”, a precizat directorul general al RATC. „Majorarea se va propune în următoarea ședință de consiliu local conform legii nr. 92/2007, legea serviciilor de transport public local”, a declarat Cornel Marin, șef corp control în cadrul regiei. Oare și pe noile procese verbale, dacă propunerea este aprobată, vor fi tipărite amenzile maxime?