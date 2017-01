Călătorie în adâncul mării

Căluții de mare sunt lângă tine. Mai încolo, zărești un delfin și un banc de pești. Fel de fel de plante se unduiesc în jur. Pe fundul mării, pe nisipul fin, zărești melcii. Călător în lumea mărilor poți fi doar dacă faci scufundări. „Senzația e unică. Merită neapărat să încercați” - ne spune Dănuț Oancea, scafandru la Centrul de Scufundări din Vama Veche. O scufundare de agrement costă 120 de lei. Cine vrea să urmeze cursuri profesionale de scafandri, certificate internațional prin National Association of Underwater Instructors, trebuie să scoată din buzunar 1.000 de lei. Înainte de scufundare, specialiștii în ale adâncurilor îți fac instructajul, pe mal, pentru că „mediul acvatic este foarte dificil”. Trebuie să știi cum să respiri, cum să te comporți, cum să-ți avertizezi camaradul când ceva este în neregulă. În adâncuri, scafandrii comunică între ei doar prin semne. Dănuț Oancea spune că, la Vama Veche, scufundările se fac la cinci-șase metri adâncime, acolo unde nu există niciun pericol. „Pericolele încep de la adâncimea de 15 metri”, explică scafandrul. Condiția esențială este să nu ai probleme de sănătate care să contraindice scufundarea. Pot face scufundări și copiii. Condiția este să aibă peste 12 ani. Se pot avânta în adâncurile mării doar cu acordul părinților. Cei mai fideli clienți ai centrului sunt tinerii până în 30 de ani. „Este ceva inedit. Este un alt me-diu de viață. Eu m-am îndrăgostit de această meserie. De-asta m-am și mutat în Constanța. Eu sunt brăilean de origine și sunt scafandru de doar trei ani. Scufundarea în sine este un lucru inedit. Ai posibilitatea să te vezi cu delfinii sub apă, cu crabii, peștii, vezi tot felul de chestii ciudate, cum ar fi melcii care fac sex sub apă”, povestește Dănuț Oancea. Turiștii sunt foarte încântați de astfel de experiențe. „Mie îmi place să încerc tot ce se poate. Am încercat acum câteva zile, mi-a plăcut foarte mult, chiar a fost o experiență frumoasă, așa că am revenit”, ne-a povestit Anca Giurgiu, din Sibiu, înainte să plece în călătoria din adâncul mării. La noi, sezonul de scufundări se confundă cu cel estival și se rezumă la trei-patru luni pe an. Dănuț Oancea spune că se fac scufundări și în Dunăre, dar peisajul nu e la fel de spectaculos. „În fluviu, cea mai bună vizibilitate este de 20 de centimetri și asta se întâmplă iarna, când e apa foarte rece. În mare am prins vizibilitate de șase – șapte metri, așa că priveliștea e inedită”.