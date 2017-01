Calapod se pregăteşte să reia controlul în Consiliul Local

În ședința de astăzi

Calapod se pregătește să reia controlul în Consiliul Local

Circul politic al consilierilor locali început cu câteva luni în urmă la Năvodari continuă pe fondul a noi și noi răsturnări de situație. Ca urmare a deciziei de la finalul săptămânii trecute a Tribunalului Constanța, de a anula hotărârea de încetare de drept a mandatelor celor trei consilieri locali care au migrat de la PNL la PD-L, toate hotărârile aprobate de Consiliul Local din octombrie și până astăzi sunt lovite de nulitate. Noul raport de forțe dintre consilierii CL Năvodari va fi discutat astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare. Dacă în ultimele patru luni, tabăra social democratului Nicolae Matei și a liberalilor a deținut majoritatea în CL, în prezent, ca urmare a hotărârii instanței constănțene, situația va lua o nouă turnură. Potrivit primarului PD-L Tudorel Calapod, „cei opt consilieri care au depus convocatorul ședinței de mâine (n.r.-astăzi) au ca punct principal pe ordinea de zi Hotărârea 193 și toate efectele ei care vor fi revocate”. În ceea ce privește actuala formulă sub care CL Năvodari își va desfășura activitatea, Calapod a ținut să menționeze: „Date fiind noile coordonate, se va reveni la forma din luna octombrie a consiliului”. Așadar, primarul se va baza pe 11 consilieri locali, în timp ce PNL și PSD vor aduna doar opt aleși locali. Referitor la situația bugetului local aprobat în varianta lui Matei& Co la ultima ședință de CL, primarul Tudorel Calapod a specificat: „Năvodariul se află acum într-o situație critică pentru că președintele ultimelor ședințe (n.r. – Nicolae Matei) nu a depus nici până acum hotărârea proiectului de buget la Prefectura Constanța. Din cauza asta am primit atenționare de la Direcția de Finanțe, orașul riscând să nu mai primească sumele de echilibrare din TVA, deoarece așa prevede codul fiscal”. În același timp, Calapod a adăugat: „Ce se întâmplă acum este o urmare a inconștienței lui Matei și a consilierilor PSD și PNL. Abia acum se fac simțite efectele, deși eu am avertizat de luni de zile că se va întâmpla așa”. Calapod a menționat, de asemenea că, în cadrul ședinței de azi va fi supus la vot bugetul orașului, în forma sa inițială, redactată de primar.